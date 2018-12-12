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Kanada'da gözaltına alınan Çinli telekom devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Başkanı Meng Wanzhou, kefaletle serbest bırakıldı.

Meng Wanzhou, İran'a yaptırımları deldiği iddiasıyla dolandırıcılıktan yargılanmak üzere ABD'ye iade edilmeyle karşı karşıya.

Meng'in Salı günü Vancouver'da çıkarıldığı mahkeme tarafından 10 milyon Kanada Doları (yaklaşık 40 milyon Türk Lirası) kefalet ödemesine karar verildi.

Meng'in şimdilik Kanada'dan ayrılmamasına ve kaldığı yerin dışına çıktığında elektronik olarak gözlem altında tutulmasına hükmedildi.

Meng 6 Şubat'ta yeniden hakim karşısına çıkarılacak.

Huawei'den yapılan yazılı açıklamada, "Kanada ve ABD adalet sisteminin adil bir sonuca ulaşacağına inancımız tam" denildi ve şirketin faaliyet yürüttüğü ülkelerin tamamında kanunlara ve düzenlemelere uygun davrandığı belirtildi.

Huawei'nin üst düzey ismi, ABD'de başlatılan soruşturma kapsamında 1 Aralık'ta Vancouver'da gözaltına alınmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Huawei hakkında Nisan'da soruşturma başlatmıştı.

Bazı Kongre üyeleri, Apple'ı geçerek Samsung'un ardından dünyanın ikinci en büyük cep telefonu üreticisi olan Huawei'yi, ABD'nin ulusal çıkarlarına tehdit olarak görüyor.

Bu Kongre üyeleri, Çin hükümetinin Huawei'nin teknolojisini casusluk için kullanabileceğini öne sürüyor.

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Çin'de bir Kanada vatandaşı gözaltına alındı

Öte yandan Kanadalı yetkililer, Salı günü Çin'de bir Kanada vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

Kanada hükümeti, bununla Meng Wanzhou'nun gözaltına alınması arasında bir bağlantı göremediklerini açıkladı, ancak analistler bunun bir misilleme olabileceği düşüncesinde.

Reuters'a konuşan iki kaynak, gözaltına alınan kişinin şu an bir düşünce kuruluşu için çalışan eski diplomat Michael Kovrig olduğunu söylediler.

Kanada merkezli bir televizyon kanalına konuşan Kanada'nın eski Çin Büyükelçisi Guy Saint-Jacques, Michael Kovrig'in gözaltına alınmasının bir tesadüf olup olmadığına ilişkin bir souya, "Çin'de tesadüfler yoktur. Size bir mesaj göndermek istiyorlarsa, size o mesajı gönderirler" dedi.

Çin Meng'in gözaltına alınması kararını kınamış ve derhal serbest bırakılmaması durumunda bunun bir dizi neticeleri olacağı uyarısında bulunmuştu.