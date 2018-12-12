Strasbourg'da Noel Pazarı yakınında silahlı saldırı: 3 ölü

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Fransa'nın doğusundaki Strasbourg kentinde Noel Pazarı yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Polis olayda 3 kişinin öldüğünü, 10'dan fazla kişinin de yaralandığını bildirildi.

Polis, saldırganı yakalamaya çalışıyor.

Güvenlik yetkilileri, saldırganın bir askerle girdiği çatışma sırasında yaralandığını belirtti.

Polis, şüphelinin kimliğini Strasbourg doğumlu 29 yaşındaki Chekatt Cherif olarak açıkladı.

Yetkililer ayrıca saldırganın "terör eylemi şüphelisi" olarak önceden güvenlik güçlerince bilindiğini kaydetti.

Ancak saldırganın saldırıyı neden gerçekleştirdiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Çevredeki kalabalık silah sesleri duyulmasının ardından, restaurant ve barların içine saklandı. Polis bölgeyi güvenlik kordonuna aldı, Kleber Meydanı çevresine giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Fransa İçişleri Bakanlığı "halk güvenliğine yönelik ciddi bir durum" yaşandığını belirterek, kent sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını istedi.

Yerel gazeteci Bruno Poussard kent merkezindeki caddede 10 elden fazla silah sesi duyulduğunu, önce 1-2 el ateş edildikten sonra atış hızının arttığını belirtti.

Yaralılardan 6'sının da durumunun ağır olduğu açıklandı.

Kentte bulunan Avrupa Parlamentosu'na giriş çıkışlar da güvenlik gerekçesiyle durduruldu.

'Terörle mücadele savcılığı' olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Fransız BFM televizyon kanalı, saldırganın Salı sabahı Neudorf bölgesindeki evinden bir soygun şüphesiyle polis tarafından arandığı sırada kaçtığını duyurdu.

Habere göre baskında el bombası bulundu.