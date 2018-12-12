Facebook'un en az bir binası bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi

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Facebook'un ABD'nin California eyaletinde bulunan ana kampüsündeki en az bir binasının bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldığı açıklandı.

Menlo Park Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, New York Polis Departmanı'nın Facebook'un Menlo Park kampüsüne yönelik isimsiz bir bomba ihbarı alması üzerine, yerel polisi yerel saatle 16.30'da harekete geçirdikleri bildirildi.

Menlo Park Polis Merkezi, kampüsteki bir binanın tahliye edildiğini ve bomba imha ekiplerinin olay yerinde incelemeler yürüttüğünü açıkladı.

Polis Merkezi Sözcüsü Nicole Acker, şirketin genel merkezi olmayan 3 katlı bir binanın tahliye edildiğini duyurdu.

Ancak Reuters'a e-posta yoluyla açıklama yapan bir şirket sözcüsü, birden fazla binanın tahliye edildiğini söyledi.

Bomba imha ekiplerinin eğitimli köpeklerle olay yerinde incelemeler yürütmeye devam ettikleri belirtiliyor.

Hem polis memurları, hem de şirketin sözcüsü herkesin güvende olduğunu kaydetti.

Nicole Acker, Reuters'a yaptığı açıklamada, binada şimdilik herhangi şüpheli bir pakedin bulunmadığını söyledi.

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