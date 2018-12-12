Brexit: İngiltere Başbakanı Theresa May için bugün güvensizlik oylaması yapılacak

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İngiltere Başbakanı Theresa May'in liderliğini yaptığı Muhafazakâr Parti'de güvensizlik oylaması için yeterli sayıda milletvekilinin desteğinin alındığı açıklandı. May ise "Bu oylamada elimdeki her şeyle mücadele edeceğim." dedi.

Yeni başbakanın İngiltere'yi 29 Mart'ta AB dışına çıkartacak mekanizma olan 50.maddeyi rafa kaldırmak ya da süresini uzatmak zorunda kalacağını belirten May bunun da "Brexit'i geciktireceğini, hatta durduracağını" savundu.

Muhafazakar Parti'de güvensizlik oylaması için için, partinin milletvekillerinin yüzde 15'i bu yönde talepte bulunması gerekiyordu.

Bu sabah Muhafazakar Parti'den en az 48 milletvekilinin partinin Avam Kamarası'ndaki parlamento grubunun (1922 Komitesi) başkanına mektuplarını gönderdiği açıklandı.

May'in oylamayı kazanması için Avam Kamarası'ndaki 316 Muhafazakâr Partili milletvekilinin salt çoğunluğunun desteğini alması gerekecek. Oylamanın buakşam TSİ 21.00 ila 23.00 arasında yapılması öngörülüyor.

May bugünkü oylamayı kaybederse istifasını vermek zorunda kalacak.

Oylamayı kazanırsa gelecek bir yıl boyunca benzer bir oylama yapılamayacak.

Oylamayı kaybettiği takdirde ise May, Muhafazakâr Parti'deki liderlik mücadelesine giremeyecek.

May'in oylamayı önemli bir farkla kazanamaması durumunda, parti liderliğinden ayrılma ihtimali de var.

Theresa May oylamayı kaybetmesi durumunda, yeni parti lideri ve aynı zamanda başbakan seçilene dek başbakanlık görevini yürütecek. Bu süreç altı hafta alabilir.

Parti liderliğine ikiden fazla aday çıkarsa, Muhafazakâr milletvekilleri, aday sayısını ikiye düşürüne kadar bir dizi oylama yapılacak ve parti üyelerinin oylarıyla bu iki aday arasından partinin yeni lideri ve yeni başbakan seçilecek.

Brexit anlaşması tepki çekmişti

Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile üzerinde anlaştığı Birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasını yeterli bulmayan Muhafazakâr Partililer, yeni bir liderle yola devam edip Brexit şartlarını Brüksel ile yeniden müzakere etmek istiyor.

Theresa May ise tek ve en iyi anlaşma metninin ellerindeki metin olduğunu söylüyor ve bu anlaşmanın onaylanmaması halinde İngiltere'nin bir anlaşma olmaksızın AB'den düzensiz bir biçimde çıkmak zorunda kalabileceğini ifade ediyor.