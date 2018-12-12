Oval Ofis'te hararetli 'Meksika sınırına duvar' tartışması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat parti liderleri ile bir araya geldiği toplantı sonrası yapılan basın toplantısı hararetli bir tartışmaya sahne oldu.

Trump'ın Meksika sınırına duvar yapılması için gerekirse "hükümeti kapatma" seçeneğini dile getirmesi, diğer tarafında Senato'daki Demokratların lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi azınlık lideri Nancy Pelosi'nin olduğu tartışmanın fitilini ateşledi.

ABD'de Federal hükümetin "kapanması", acil ve zaruri nitelikte olmayan kamu çalışanlarının zorunlu ücretsiz izne çıkarılması ve birçok devlet programının askıya alınması anlamına geliyor.

Ülkede hükümet en son 2013 yılında Barack Obama yönetimi döneminde 16 gün 'kapanmış', hiçbir kamu dairesi çalışmamıştı.

Hükümet nasıl kapanıyor?

ABD'de Kongre hükümetin hazırladığı harcama programlarını onaylamadığı zaman ya da Başkan bu harcamaların altına imzasını atmadığı zaman hükümet kapanıyor.

Oluşan fonlama açığı nedeniyle hükümetin faaliyetleri sınırlandırılıyor. Bugüne kadarki en uzun süreli kapanma 1996 yılında Demokrat Başkan Bill Clinton döneminde yaşanmış, hükümet 21 gün boyunca kapalı kalmıştı.