Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'a 36 ay hapis cezası

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili özel soruşturma kapsamında 36 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Michael Cohen, 2016 başkanlık seçimlerinde kampanya yasalarını ihlal ettiği ve ABD Kongresi'ne yalan söylediğini kabul etmişti.

Cohen, Trump'ın yakın çevresinden Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine yönelik özel soruşturma kapsamında hapis cezası alan da ilk kişi oldu.

Trump'ın eski avukatı, daha önce "Başkanı için namlunun önüne atlamaya" hazır olduğunu öne sürmüştü.

Ancak Cohen daha sonra özel yetkili savcı Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmada iş birliği yaparak itirafçı oldu.

'Trump'a olan kör sadakatim zaafımdı'

52 yaşındaki Cohen geçen ay mahkemeye 2016 başkanlık seçimi kampanyası döneminde Moskova'daki Trump Tower anlaşmasının takibinin boyutlarıyla ilgili olarak Kongre üyelerine hatalı ifade verdiğini itiraf etmişti.

Cohen ayrıca, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen kadınlara susmaları karşılığında para ödendiğine dair açılan soruşturmada finans yasalarını ihlal ettiği yönündeki suçlamaları da kabul etmişti.

Çarşamba günü Manhattan mahkemesinde hakim karşısına çıkan Cohen, Trump'ın kendisini "aydınlık değil karanlık bir yoldan yürümeye mecbur bıraktığını" öne sürdü, "Donald Trump'a olan kör sadakatim, benim zayıflığımdı" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı özel savcılığın, 2016 başkanlık seçimlerinin sonucunu etkilemeye yönelik olarak Rusya ile iş birliği yapıp yapmadığına dair açtığı soruşturmada ilk kez Trump'ın yakın çevresinden biri hapis cezası aldı.

Mahkeme, Cohen'in teslim olması için 6 Mart tarihini verdi.

Suçlamalar neler?

Telif hakkı Getty Images Image caption Eski porno yıldızı Stormy Daniels ve eski Playboy modeli Karen McDougal, Trump ile cinsel ilişkileri olduğunu öne sürüyor

Cohen, geçen ay New York'ta beklenmedik bir şekilde Manhattan'da bulunan federal mahkemeye geldi. Eski avukatı, 2016 başkanlık seçimi kampanyası döneminde Trump'ın Rusya'daki inşaat projesiyle ilgili olarak Kongre üyelerini yanlış yönlendirdiğini de kabul etmişti.

10 yıldan uzun süre Trump'ın avukatlığını yapmış olan Cohen, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels ve eski Playboy modeli Karen McDougal'a, seçim kampanyası sırasında konuşmalarını engellemek için ödeme yaptığını da itiraf etmişti.

Ancak bu ödemeler Federal Seçim Komisyonu'na bildirilmemişti.

ABD seçim yasalarına göreyse, oy tercihini etkileme amacıyla yapılan tüm harcamalar seçim komisyonuna bildirilmek zorunda.

Cohen'ın üstlendiği 8 suçun cezası 65 yıl hapis cezasına kadar çıkabiliyordu. Cohen savcılıkla anlaşmaya gitmesi, hapis cezasının azalmasında etkili oldu.