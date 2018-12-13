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Mısır, son yıllarda pek hoş olmayan nedenlerle, siyasi çatışmalar ve saldırılarla haberlere konu oldu. Ancak tek bir kişi bu durumu değiştiriyor.

Liverpool'un yıldız forveti Mohamed Salah, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da takımını sırtlamış durumda. Son olarak Napoli'ye karşı attığı gol ile Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya taşıdı.

Ancak 26 yaşındaki Salah, saha dışında yaptıklarıyla sadece Livepool taraftarlarının değil, dünya genelindeki futbolseverlerin sevgisini kazanmış durumda.

Salah'ın Mısır'da ilk profesyonel maçını oynadığı eski takımı El Mokawloon'daki teknik direktörü Hamdi Nuh, BBC Spor'a yaptığı açıklamada Salah'ın pek bilinmeyen yönlerini anlattı.

Nuh "Mohamed çok küçük yaşlarından bu yana çok iyi kalpli bir insandı" dedi ve şöyle devam etti;

"Size pek kimsenin bilmediği bir hikaye anlatayım. 10 yaşında, Basyoun köyündeki takımıyla antenman yaparken, antrenman sahasının kenarındaki tribünlerin altında doğum yapmış bir köpek gördü.

"Çok küçük olmasına rağmen, köpek yavrularını doyurmak için her gün evinden yemek taşıdı. Hep öyleydi. Büyük bir kalbi var ve sevgisini paylaşmayı seviyor"

Geçen hafta da Mısır'dan sokak hayvanlarının ihraç edilmesini Twitter hesabında protesto eden Salah, sadece hayvanlara yardım etmekten daha da fazlasını yapıyor.

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Salah'ın cömertlik hikayeleri saymakla bitmiyor. Bir baba Salah'ın oğlunun lösemi ameliyatının masraflarını ödediğini söyledi. Memleketi Basyoun'da çocukların okuyabileceği bir dini vakıf kurdu ve köydeki yuvaya bağış yaptı.

Eski Mısırlı futbolculara yardım etmek için 30 bin dolar verdi, ekonomisi bozulan hükümete 300 bin dolarlık yardım yaptı.

Ancak Mohamed Salah Vakfı'nın en çok yardımını gören memleketi Basyoun köyü oldu. Vakıf 450 aileye maaş bağladı.

2016-2018 arası Mısır Milli Takımı'nın basın ve halkla ilişkiler görevlisi olan Inas Mazhar "Salah, zengin olduklarında ailelerini ve köylerini unutan futbolcuların tersine, kökenlerini hiç unutmadı" diyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Salah Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle çok forma giyemedi ama iki maçta iki gol atmayı başardı.

Mazhar şöyle devam ediyor;

"Salah'ın köyündeki ihtiyaç sahiplerine çok para verdiği biliniyor. Her şeyi, ne yapılması gerektiğini bilen babası hallediyor.

Mesela köyde biri evlenme hazırlığı yapıyorsa, para istemek için babasına gidiyor. Ya da biri hastaysa, babası bakıyor ve doğru çıkarsa Salah ameliyatın parasını ödüyor."

Salah para vermediğinde bile başka yöntemlerle yardım ediyor.

Bir uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele programına öncülük etmeye başladıktan sonra Sosyal Dayanışma Bakanlığı'nın bağımlılık hattına gelen telefonlar yüzde 400 arttı.

Salah ayrıca sadece üç gün içinde sekiz milyon kez izlenen bir videoda oynadı.

Ülkenin orta kesimlerindeki Beni Suef kentinde yaşayan doktor Mohamed Abd Elbasset Twitter mesajlarında şunları söyledi;

"Futbolcu Salah'ın ne kadar başarılı olduğundan söz etmeyeceğim. Sadece, sabaha karşı dörtte, Salah'ın yürüttüğü kampanya ve ona olan sevgisi nedeniyle, çok hasta görünen birinin gelip, uyuşturucu bağımlılığını tedavi etmemiz için hastaneye yattığını söyleyeceğim."

Peki, Salah'ın insanlara yardım etme arzusu nereden geliyor?

Mazhar "İnsanlardan takdir görmek için yapmıyor. Kendisi de zorlu dönemlerden geçtiği için bunu yapıyor, dolayısıyla insanlara yardım etmek istiyor" dedi.

Kahire'ye arabayla beş saat mesafedeki bir köyde büyüyen Salah, 2008'de BBC'nin Yılın Afrikalı Futbolcusu seçtiği Mohamed Aboutrika'ya hayranlık duyuyordu.

Eski Milli Takım Kaptanı Ahmed Hassan ile birlikte, Aboutrika kendilerinden daha talihsiz insanlara yardımcı olan ilk Mısırlı futbolcular arasındaydı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Salah, Basel, Chelsea, Fiorentina ve Roma'dan sonra Liverpool formasını giydi.

Kişisel gelişim eğitmeni Amr El Selouky de Salah'ın önyargıları yıktığı görüşünde.

"Adımızın yeniden duyulmasını sağladı. Geçtiğimiz günlerde Güney Afrika, Portekiz, İspanya, ABD ve Fas'a gittim. İnsanlara Mısırlı olduğumu söyler söylemez birden Piramitleri ve Firavunları unutuyorlar ve bütün sohbet Salah üzerine oluyor" dedi.

Mısır'daki popülerliği o kadar büyük ki, geçen Mart'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, aday bile olmadığı halde birçok sandıkta Mohamed Salah'a verilen oylar çıktı.

20 yaşındaki Abdallah Hani "Herkes Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'ye oy verecekti. Ama en azından ona ne kadar müteşekkir olduğumu göstermek istedim. Salah bize çok şey verdi. Şimdi ona geri ödeme zamanı" dedi.