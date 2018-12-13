Strazburg saldırısı: Polis şüphelinin bulunması için halka yardım çağrısı yaptı

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Yüzlerce güvenlik görevlisi, Fransa'nın doğusundaki Strazburg kentinde dün Noel pazarı yakınında düzenlenen silahlı saldırının şüphelisini arıyor.

Fransız polisi, saldırının şüphelisi olan 29 yaşındaki Chérif Chekatt'ın bulunması için halka yardım çağrısı yaptı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

Yaralananlardan 1'inin beyin ölümünün gerçekleştiği belirtiliyor.

Yüzlerce polis, asker ve sınır muhafızı Fransa ve Almanya sınırının her iki tarafında Chérif Chekatt'ın bulunması için operasyon başlattı.

Chekatt'ın soygunla alakalı suçlardan hapis cezası çektiği sırada radikal İslam'ı benimsediği ve saldırıyı düzenlerken "Allahu Ekber" diye bağırdığı belirtiliyor.

Yetkililer ayrıca saldırganın "muhtemel bir terör eylemi şüphelisi" olarak önceden güvenlik güçlerince bilindiğini kaydetti.

Polis, "tehlikeli" şüpheliyi görmeleri halinde ona yaklaşmamaları, bunun yerine acil yardım hattını aramaları konusunda vatandaşları uyardı.

Arama çalışmaları ne aşamada?

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, parlamentoya yaptığı açıklamada 700 güvenlik görevlisinin saldırganı aradığını söyledi.

Saldırgan, olay sırasında askerlerle girdiği çatışma sırasında yaralanmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Yardımcısı Laurent Nunez'in saldırganın ülke dışına çıkmış olabileceğini doğrulaması üzerine, Alman polisi de sınırın öte tarafında arama başlattı.

Sınır polisi de Fransa-Almanya sınırındaki Ren Nehri'ni geçen araçları kontrol ediyor, bu durum sınırın her iki tarafında uzun araç kuyruklarına yol açıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Alman polisi Almanya-Fransa sınırında araçları kontrol ediyor

Bakan Castaner, ülkenin güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığını ve polislere ek yetkiler verildiğini açıkladı.

Castaner, ülke çapındaki Noel pazarlarında da güvenliğin artırıldığını belirtti.

Strazburg Belediye Başkanı Roland Ries, Noel pazarının Çarşamba gününe ek olarak Perşembe günü de kapalı olacağını ve belediye binasındaki bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Paris'te Eyfel Kulesi'nin ışıkları söndürüldü

Saldırı nasıl meydana geldi?

Salı akşamı yerel saatle 20.00 sularında (T.S.İ 22.00), binlerce kişinin ziyaret ettiği kentin en işlek meydanlarından birinin yakınındaki, Strazburg'un ünlü Noel pazarı civarında ateş açıldı.

Çevredeki kalabalık silah sesleri duyulmasının ardından, restaurant ve barların içine saklandı. Polis bölgeyi güvenlik kordonuna aldı, Kleber Meydanı çevresine giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Fransa İçişleri Bakanlığı "halk güvenliğine yönelik ciddi bir durum" yaşandığını belirterek, kent sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını istedi.

Fransa'nın terörle mücadele savcısı Rémy Heitz, bir silah ve bir bıçak taşıyan şüphelinin bir taksiyle bölgeden uzaklaştığını açıkladı.

Saldırgan kaçarken dört askerle karşılaştı ve onlara ateş açtı. Askerler de geri ateş açarak şüpheliyi kolundan vurdu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Noel pazarı Perşembe günü de kapalı olacak

Şüpheli hakkında bilinenler neler?

Polis, şüphelinin Strazburg doğumlu, 27 yaşındaki Chérif Chekatt olduğunu ve "muhtemel bir terör eylemi şüphelisi" olarak güvenlik güçlerince önceden bilindiğini açıkladı.

Chekatt, ulusal güvenliğe tehdit olarak görülen kişilerin bulunduğu bir izleme listesinde de yer alıyordu.

Şüphelinin Fransa, Almanya ve İsviçre'de soygunun da aralarında bulunduğu 27 mahkumiyeti bulunuyor ve bunlar neticesinde bir süre cezaevinde kaldı.

Neudorf mahallesindeki evine Salı sabahı soygun nedeniyle düzenlenen baskında bir el bombası, bir tüfek, dört bıçak ve cephanelik bulundu.

Kurbanlar kimler?

Tayland medyası, kurbanlardan birinin 45 yaşındaki Anupong Suebsamarn isimli Taylandlı bir turist olduğunu açıkladı. Strasbourg'a eşiyle tatil için gittiği düşünülüyor.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, yaralılardan birinin Avrupa Parlamentosu'nu takip eden bir gazeteci olduğunu duyurdu, ancak basında yer alan durumunun ciddi olduğuna ilişkin iddiaları doğrulamadı.

Saldırganla girilen çatışma sırasında bir asker de hafif yaralandı.