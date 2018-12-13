Financial Times: Suriye'deki Kürt militanlar yüzünden Türkiye ve ABD'nin çatışma riski var

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İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin Suriye'deki olası askeri harekatının, Türk ve Amerikan askerlerini karşı karşıya getirebileceğine dikkat çekti. Haberde ABD'nin, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolü altındaki bölgelerde üslerinin olduğu hatırlatıldı.

Ayla Jean Yackley imzalı haber, "Türkiye Kürt militanlar nedeniyle Suriye'de ABD ile çatışma riskine giriyor" başlığını taşıyor.

Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı ABD birlikleriyle birlikte savaşan Kürt militanlarını bölgeden çıkarmak için bir askeri operasyon hazırlığında olduğunu söyledi. Ki bu, kendi askerleriyle Amerikan askerlerinin karşı karşıya gelme riskini taşıyor" deniliyor. "Ankara'nın güney sınırında ulusal bir tehdit oluşturduğu gerekçesiyle NATO müttefiki ABD'nin Suriyeli Kürt milislerle işbirliği yapmasına karşı çıktığı" da belirtildi.

Erdoğan: Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çarşamba günkü açıklamasında şunları söylemişti:

"Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağız.

"Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır.

"Suriye'nin güvenli hale getirdiğimiz gibi Fırat'ın doğusunu da huzurlu ve yaşanabilir yerlere dönüştürme konusunda kararlıyız."

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Financial Times'taki haberde, Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD)'nin silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) ana gövdesini oluşturduğu SDG'nin Washington'ın Suriye'de önde gelen yerel müttefiki olduğu, ABD tarafından silanlandırılıp eğitildiği ve ABD'nin bu bölgede SDG tarafından kontrol altında tutulan üslerinin olduğu belirtiliyor.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin Menbiç'te geçen ay Fırat'ın batısında ABD ile SDG'yi bölgeden uzaklaştırmak için ortak devriye faaliyetlerine başladığı ancak Ankara'nin bu faaliyetlerin yavaşlığından şikayetçi olduğu kaydediliyor.

'Erdoğan dizginleri eline almaya hazır görünüyor'

Haberde şu ifadeler yer alıyor:

"Erdoğan dizginleri eline almaya hazır görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sayılarının 2 bin civarında olduğuna inanılan Amerikan özel kuvvetlerini hedef almayacağını açıkladı. Ancak ABD'nin, Suriye'de tamamı yenilen IŞİD'e karşı ortak koalisyon kapsamında 30 bin savaşçıyı eğitirken kendilerini oyaladığını söyledi."

Telif hakkı Getty Images Image caption ABD ve Türkiye geçen ay Menbiç'te ortak devriye faaliyetine başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'de artık IŞİD tehdidinin olmadığına yönelik sözlerine de haberde yer veriliyor.

Erdoğan, "Güya bu örgütün hala etkinlik gösterdiği 150 kilometrekarelik bir alandan söz ediliyor. Eğer bütün mesele buysa biz Türkiye olarak bu bölgedeki DEAŞ unsurlarını derhal etkisiz hale getirmeye hazırız. Hiç onlara gerek yok, biz bunu yaparız. Elbette bunun Suriye üzerinde ulaşılmaya çalışılan asıl planın bir bahanesi, sahte görüntüsü, bir oyalama taktiği olduğunu biliyoruz" demişti.

Financial Times'taki haberde, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin son dönemde bir dizi olay nedeniyle kötüleştiği ancak Amerikalı diplomatların Türkiye ile olan ilişkilerin önemine vurgu yaptıkları da kaydediliyor.