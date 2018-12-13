Aspiratör bacasına sıkıştı, 48 saat sonra 'inleme ihbarı' sonucu kurtarıldı

Telif hakkı Alameda County Sheriff Image caption 29 yaşındaki adamın kurtulduğunda bitkin bir halde olduğu belirtiliyor

ABD'nin California eyaletinde, boş bir Çin lokantasının aspiratör bacasına sıkışan bir kişi iki gün sonra kurtarıldı.

San Lorenzo polis ve itfaiye ekiplerinin, yandaki binadan inleme sesi geldiğini söyleyen bir kişinin ihbarıyla olay yerine gittiği belirtildi.

Telif hakkı Alameda County Sheriff Image caption İlk yardım ekipleri restoranın çatısındaki havalandırma kanalından sesler geldiğini fark etti

Sesin nereden geldiğini anlayamayan itfaiye görevlileri, lokantanın kapısı kilitli olduğu için çatıya çıktı. Bacanın içine sıkışmış halde bulunan, tüm vücudu yağla kaplı kişi bir saatlik bir çabayla yukarı çekildi.

Adı açıklanmayan 29 yaşındaki kişinin, binaya hırsızlık için girmeye çalışmış olabileceği öne sürülüyor.

Telif hakkı Alameda County Sheriff Image caption Polis adamın metal havalandırmada bir gün daha hayatta kalmasının mümkün olmayabileceğini söyledi

Vücudu susuz kalan adamın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Alameda Polis Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 48 saat boyunca bacada mahsur kalan kişi için "Bir gün daha geçseydi, kurtaramayabilirdik" denildi.