Yemen barış görüşmeleri: Hudeyda liman kentinde ateşkes konusunda anlaşıldı

Telif hakkı Getty Images

Yemen'deki savaşın tarafları olan İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği hükümet güçleri, insani krizin sürdüğü liman şehri Hudeyda'da ateşkes ilan edilmesi konusunda anlaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsveç'te düzenlenen görüşmelerde 150 bine yakın sivilin mahsur kaldığı Hudeyda'da ateşkesin sağlanması başlıca hedeflerdendi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, savaşan tarafların kentten çekilerek kontrolü "yerel güçlere" vereceğini açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığında göre, Yemen Dışişleri Bakanı Halid El-Yamani ise anlaşmanın "isyancılar bölgeden çekilene kadar varsayım olarak kalacağı" yorumunu yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres: Ateşkes milyonlarca sivile insani yardım için kritik

Binlerce kişinin öldüğü, milyonlarca kişinin de açlıkla ve kıtlıkla mücadele ettiği Yemen'de son yılların en büyük insani krizinin yaşandığı belirtiliyor.

Hudeyda Limanı da Yemen'e insani yardımların ulaşması için kritik önemde.

İsveç'in başkenti Stockholm'da 6 Aralık'ta başlayan görüşmeler ilk anlaşmazlık da, Hudeyda kenti konusunda çıkmıştı.

Ancak görüşmeler devam ederken BM güven artırıcı önlemler kapsamında Hudeyda kentine barış gücü göndermeyi teklif etmiş, Yemen hükümeti ise öneriyi reddetmişti. Husiler ise Hudeyda'nın tarafsız bölge olmasını istiyordu.

Telif hakkı AFP

Perşembe günü Yemen hükümetinin heyeti ile ülkenin büyük bir bölümünü kontrol eden Husi isyancılar el sıkıştı, Hudeyda'da ateşkes konusunda anlaşıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ateşkesin milyonlarca sivile yardım ulaştırılması için elzem olduğunu söyledi.

Daha önce Aralık 2015'te taraflar ilk kez süresiz ateşkeste anlaşmış ancak iki taraflı ihlâller sonucu kısa bir süre sonra Ocak 2016'da anlaşma çökmüştü.

Birkaç denemenin ardından ilk kez Nisan 2016'da Cenevre'de başlayan görüşmeler aynı yıl Ağustos ayında, yönetimde sandalye isteyen Husilerin çekilmesiyle sonuçlanmıştı.

Telif hakkı EPA

İsyancı Şii Husiler ve Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Yemen'in en büyük limanı Hudeyda'da saldırıları durdurma sözü vermelerine rağmen çatışmaya devam etti.

Kasım ayında İsyancı Şii Husiler ve Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon uçakları, Husiler ile hükümet yanlısı güçlerin çatışması sonrası bölgeyi bombalamıştı.

Stockholm'un kuzeyindeki Rimbo kasabasında başlayan görüşmeler "dönüm noktası" olarak değerlendiriliyordu.

BM'ye göre en az 6 bin 600 sivil çatışmalarda hayatını kaybetti, 10 binden fazla sivil de yaralandı. Uluslararası yardım örgütü Save the Children'ın (Çocukları Koruyun) verilerine göre ülkede 5,2 milyon çocuk açlık tehdidi altında bulunuyor. 27 milyon olan nüfusunun dörtte üçü şu anda bir tür insani yardım olmadan yaşamını sürdüremez durumda.