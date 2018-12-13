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ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Corker, Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Selman'ı sorumlu tutan bir yasa tasarını Senato Genel Kurulu'na sunacaklarını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre yasa tasarısında cinayetin sorumlularının da hesap vermesi çağrısında bulunuluyor.

Cumhuriyetçi Parti'den en az dokuz siyasetçinin tasarıya ortak olduğu bildiriliyor.

Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell da bu isimler arasında.

Trump'ın onayı gerekli

Söz konusu yasa tasarısının Senato'da oylanması bekleniyor.

Ancak tasarının öncelikle ABD Temsilciler Meclisi'nden geçerek Başkan Donald Trump'a sunulması gerekli.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürüldü. Cinayetin ardından şüpheler Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman üzerinde yoğunlaştı.

ABD Başkanı Donald Trump Riyad ile ortaklığı güçlü tutmak istediğini vurguluyor.

ABD yönetimi, Prens Muhammed'in azmettirici olduğuna dair yeterli kanıt olmadığını savunuyor.

Bazı Cumhuriyetçiler ise, Suudi Arabistan'a karşı sert adımlar atılması için Beyaz Saray'ın üzerindeki baskıyı artırma çabasında.

Senato'ya sunulan tasarıda da Suudi krallığın Rusya ve Çin'den askeri ekipman alması ve bu ülkelerle askeri ortaklıklar yapmasının da, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki askeri ilişkilerin bütünlüğünü ihlal ettiği uyarısı yapılacak.

Geçtiğimiz hafta da Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerden oluşan bir grup, Selman'ı olaydan sorumlu tutan bir karar tasarısını Senato'ya vermişti.