Apple, Texas'ta 1 milyar dolara yeni bir kampüs inşa edecek

Telif hakkı Getty Images Image caption Apple'ın CEO'su Tim Cook

Teknoloji devi Apple, ABD'de Texas eyaletinin başkenti Austin'de 1 milyar dolara yeni bir kampüs inşa etmeyi planladığını açıkladı. Apple yakında ABD'nin özel şirketler arasındaki en büyük işvereni olmayı umuyor.

Yeni kampüs ise yaklaşık 133 dönümlük bir alana inşa edilecek.

Kampüste başta 5 bin kişi çalışacak. Bu sayı ilerde 15 bine çıkabilecek.

Apple yeni kampüste mühendislik, AR-GE ve satış alanlarında binlerce kişiye istihdam imkanı verebilir.

Şirketin ayrıca 3 yıl içinde Seattle, San Diego ve Culver City'de de yeni merkezler açmayı planladığı bildiriliyor.

Telif hakkı APPLE Image caption Apple'ın Texas'taki kampüsü

90 bin çalışanı var

Apple'ın halen Austin'de bir merkezi bulunuyor.

Şirketin Califoriya'da Silikon Vadisi'ndeki merkezinden sonraki en büyük tesisinde 6200 kişi çalışıyor.

Apple'ın halen ABD'de perakende satış mağazalarındaki personeli de dahil olmak üzere 90 bin çalışanı var.

ABD Başkanı Donald Trump, Apple ve diğer Amerikan teknoloji şirketlerine "Ülkenizde istihdamı artırın" çağrısı yapmıştı.

Apple da bu yılın başında 2023'e kadar ABD'de 20 bin kişiye daha istihdam sağlama sözü vermişti.

Amazon da geçtiğimiz ay New York ve Washington DC yakınlarına, istihdam yaratma planları kapsamında yeni kampüsler kuracağını açıklamıştı.