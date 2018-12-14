Fransa İçişleri Bakanı: Strasbourg Noel Pazarı saldırısının baş şüphelisi öldürüldü

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Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Strasbourg kentindeki bir Noel Pazarı yakınında düzenlenen silahlı saldırının baş şüphelisi Cherif Chekkat'ın öldürüldüğünü açıkladı. Polis 48 saattir kayıplara karışan Chekkat'yı arıyordu.

Salı akşamı düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi de yaralanmıştı.

Fransız polisi şüphelinin kimliğini Strasbourg doğumlu 29 yaşındaki Cherif Chekatt olarak açıklamış, saldırganın "terör eylemi şüphelisi" olarak önceden güvenlik güçlerince bilindiğini kaydetmişti.

Reuters'ın haberine göre Perşembe günü akşam saatlerinde polis, kentin Neudorf bölgesinde operasyon düzenledi.

Chekkat'nın baskın sırasında güvenlik görevlilerine ateş açtığı, polisin karşı ateşi sonucu da öldüğü bildirildi.

5 kişi gözaltına alındı

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Görgü tanıkları da kent sokaklarında silah sesleri duyulduğunu aktardı.

Saldırıyla bağlantısı olduğu düşünülen Chekatt'nın anne babası ve iki erkek kardeşinin de aralarında olduğu 5 kişi de gözaltına alındı.

Ancak saldırının nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Salı akşamı neler yaşandı?

Strasbourg'daki Noel Pazarı yakınlarındaki kalabalık silah sesleri duyulmasının ardından, restorant ve barlara saklanmıştı.

Fransa İçişleri Bakanlığı "halk güvenliğine yönelik ciddi bir durum" yaşandığını belirterek, kent sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını istedi.

Yerel gazeteci Bruno Poussard kent merkezindeki caddede 10 elden fazla silah sesi duyulduğunu, önce 1-2 el ateş edildikten sonra silah seslerinin art arda gelmeye başladığını belirtti.

'Terörle mücadele savcılığı' olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Saldırının ardından Fransız polisi, 29 yaşındaki şüpheli Chérif Chekatt'ın fotoğrafını yayımlayarak, halktan yardım istedi.

Yüzlerce güvenlik görevlisi de hem Fransa hem de Almanya sınırının her iki tarafında onu aramaya başlamıştı.