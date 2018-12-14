İrlanda'da kürtaja izin veren yasa tasarısı parlamentodan geçti

Telif hakkı Getty Images Image caption İrlanda'daki referandum sonucunu kadınlar böyle kutlamıştı

İrlanda parlamentosu, kürtaj yasağına ilişkin yıllar süren tartışmaların ardından, 12 haftaya kadar kürtaja izin veren yasa tasarısını Perşembe günü onayladı.

Yasa, Cumhurbaşkanı Michael D Higgins tarafından imzalanmasının ardından, Ocak ayında yürürlüğe girecek.

Ülkede Mayıs ayında yapılan referendum, kürtajı yasaklayan yasal düzenlemede değişiklik yapılmasının önü açmıştı.

Referandumda kürtaj yasağının kaldırılmasını isteyenler oyların yüzde 66,4'ünü almış, yüzde 33,6'lık bir kesim ise kürtaj yasağının sürmesi yönünde oy kullanmıştı.

Başbakan: İrlandalı kadınlar için tarihi bir gün

Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins yayımladığı yazılı açıklamada, "35 yıl boyunca bir ulusu değiştirmeye çalışan, kalpleri ve akılları değiştirmeye çalışan kampanyacılara teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Higgins, "Çoğunluk için umursamamak daha kolayken, burada mücadeleyi yürüten azınlığa teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini de kullandı.

Referandumda kürtaj yasağının kalkması çağrılarına destek veren Başbakan Leo Varadkar ise, İrlandalı kadınları için bunun tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Varadkar, "İrlandalı kadınlar için tarihi bir gün. Destek veren herkese teşekkürler" dedi.

Yasa 12 haftaya kadar kürtaja izin vermesinin yanı sıra ileriki dönemlerde annenin sağlığına tehlike oluşturması durumunda da hamileliğin sonlandırılmasının yolunu açıyor.

İrlanda Anayasası'na göre, kürtaj yasağını ihlâl edenlere 14 yıla kadar hapis cezası verilebiliyordu.

Bu nedenle kamuoyunda, yıllardır kürtaj konusunda derin bir ayrışma söz konusuydu.

Ülkede kürtaj yasağının kaldırılmasını isteyenler son 35 yıldır bu yönde kampanyalar yürütüyordu.

1980'den beri 170 bin İrlandalı kadın kürtaj olmak için komşu İngiltere'ye yolculuk yaptı.

Bu değişimle, Avrupa Birliği ülkeleri arasında kürtajı tamamen yasaklayan tek ülke olarak sadece Malta kaldı.

Savita Halappanavar olayı

Telif hakkı Getty Images Image caption Referandumda Savita Halappanavar'ın fotoğrafları da taşındı

İrlanda nüfusunun büyük çoğunluğu Katolik olan bir ülke, ancak kürtaj konusunda çok net kırmızı çizgilere sahip olan Kilise'nin son yıllarda etkisinin azaldığı belirtiliyor.

Referanduma kadar uzanan kürtaj tartışması esasen 6 yıl önce alevlenmişti.

17 haftalık hamile Savita Halappanavar'ın ağrıları ve düşük yapacağı endişesiyle yaptığı kürtaj başvurusu reddildi ve kadın kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Kocası, kürtaj taleplerinin "İrlanda'nın Katolik bir ülke olduğu ve ceninin kalbinin hala attığı" söylenerek geri çevrildiğini anlattı.

Yapılan otopside kadının ölüm sebebi, kan zehirlenmesi olarak belirlendi.