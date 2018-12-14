Gana'da ırkçılıkla suçlanan Gandhi'nin heykeli kaldırıldı

Telif hakkı Emmanuel Dzivenu/JoyNews

Gana Üniversitesi, ırkçılıkla suçladığı Hindistan'ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'nin başkent Akra'daki heykelini kaldırdı.

Eski Hindistan Devlet Başkanı Pranab Mukherjee'nin 2016'da ülkeyi ziyaretinde açılan heykel için öğretim üyeleri tarafından imza kampanyası başlatılmıştı.

Dilekçede gençlik yıllarında Güney Afrika'da çalışan Gandhi'nin siyah Afrikalılar hakkında "aşağılayıcı" ve "ırkçı" açıklamalar yaptığı belirtilerek bu heykelin kaldırılarak yerine Afrikalı kahramanların heykellerinin konulması istenmişti.

Telif hakkı Emmanuel Dzivenu/JoyNews

'Hintliler, siyahlardan üstün'

20'nci yüzyılda İngiliz sömürge yönetimine karşı mücadelesiyle dünyada birçok kişiye ilham kaynağı olan Gandi, siyahlar için tartışmalı bir isim.

Gandhi, Güney Afrikalılar için "kafir" demiş ve Hintlilerin siyahlardan üstün olduğunu söylemişti.

Kafir sözcüğü Afrika'da Arapça'daki anlamının dışında kullanılıyor. Köle tüccarlarının siyah ırkı aşağılamak için kullandığı bu ifade Güney Afrika'da 1976'dan beri hapisle cezalandırılıyor.