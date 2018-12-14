7 yaşındaki kız çocuğu, 'eve tuvalet' sözünü tutmayan babasını tutuklattırmak için karakola gitti

Telif hakkı BBC TAMIL Image caption Hanife Zaara

Hindistan'da 7 yaşındaki bir kız çocuğu, karakola giderek eve tuvalet yaptırma sözünü tutmayan babasının tutuklanmasını istedi. Hanife Zaara adlı çocuk, şikayet mektununda "Babam beni kandırdı. Tuvaletimi dışarıda yapmaktan utanıyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre Hindistan'da birçok evde tuvalet yok. 500 milyon kadar kişi, tuvalet ihtiyaçlarını dışarıda gideriyor.

Birçok kişinin de özellikle kırsal kesimde evlerinde tuvalet olmasına rağmen temizlikle uğraşmamak için tuvaletlerini dışarıda yaptığı belirtiliyor.

Polise takdirnameleriyle gitti

Tamil Nadu eyaletine bağlı Ambur kasabasında yaşayan Hanifa mektubunda mahallesinde bazı evlerin tuvaletinin olduğunu, ana okulundayken babasının sınıf birincisi olması halinde evlerine tuvalet yaptırma sözü verdiğini belirterek şöyle dedi:

"Ana okulundan beri sınıfımda birinci oluyorum. Şimdi ilkokul ikinci sınıftayım ve hala tuvaleti yaptıracağını söylüyor. Bu bir tür aldatma. Bu yüzden lütfen onu tutuklayın. Eğer tutuklayamıyorsanız, en azından onu tuvalet yaptırmaya zorlayacak imzalı bir mektup gönderin."

Hanifa'nın işsiz olan babası Ehsanullah Zaara, aslında tuvalet inşaatına başladığını ancak parası olmadığı için tamamlayamadığını söyledi.

Zaara, "Hanifa'dan zaman istedim ama sözümü tutamadığım için söylenmeye devam etti" dedi.

Baba karakola çağrıldı

Hanifa Pazartesi günü annesiyle birlikte evlerinin yakınındaki karakola giderek şikayet mektubunu teslim etti. Hanifa karakola takdirnamelerini ve kupalarını da götürdü.

Polis memurları Hanifa'nın babasını karakola çağırdı.

Kasabada okuma yazma bilmeyen kişilerin dilekçe yazmalarına yardım eden Ehsanullah Zaara, "Benim hakkımda da şikayet dilekçesi yazılacağını düşünmemiştim" dedi. Babayla kızı, polislerin araya girmesinden sonra el sıkıştı.

Polisin girişiminden sonra eyalet yetkilileri, Hanifa'nın mahallesine 500 eve tuvalet yapma taahhüdünde bulundu.

Kırsal kesimde halkın yüzde 89'u tuvaletini dışarıda yapıyor

Hindistan hükümeti, 2019'a kadar ülkedeki tüm evlere tuvalet götürme sözü vermişti. Ancak hükümet yetkilileri kırsal kesimde bunu hayata geçirmekte zorlandıklarını söylüyor.

Yeni bir araştırma kırsal kesimde yaşayanların yüzde 89'unun, temizlemek istemedikleri ya da tuvaletin yakınlarında olmasını istemedikleri için ihtiyaçlarını dışarıda giderdiğine işaret ediyor.

Araştırmacılar bunun kast sisteminden kaynaklanan bir alışkanlık olduğunu vurguluyor.

Ülkede yüzlerce yıl boyunca, "insan atıkları" düşük kast üyelerine temizlettiriliyordu.