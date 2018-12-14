Sarı Yelekliler protestoları Fransa dışına yayılır mı?

Sarı Yelekliler protestoları, akaryakıt vergisi zammına tepki olarak Fransa'da başladı. Avrupa'nın diğer bazı ülkelerinde de benzer semboller eşliğinde ve benzer taleplerin dile getirilmesiyle gösteriler düzenlendi. London School of Economics Medya ve İletişim Bölümü'nden Prof. Dr. Bart Cammaerts, Avrupa'da sokak hareketlerinin nedenlerini ve bu hareketlerin geleceğini BBC'ye değerlendirdi.

Pek çok kişinin liberal demokratik sistemin işe yaramadığına inandığını söyleyen Cammaerts, "Bu öfke sadece vergi artışına karşı değil" diyor.

Cammaerts, "Bu hareketin merkezinde yer alan kaygılar diğer birçok ülkede de var. Kolay tanınabilir bir sembol… Tıpkı Guy Fawkes maskesi gibi. Fransa'da arabanızda sarı yelek bulundurmak zorundasınız. Bu yüzden herkeste var" diye devam ediyor.

'Net talepleri yok'

Prof. Dr. Bart Cammaerts, "Görünüşte aynı olsalar da bunların Fransa'daki hareketin parçası olduğunu nasıl anlıyoruz peki? Öncelikle, kim önderlik ediyor?" sorusuna ise "Bu hareketler güçlü ve net bir liderliğe veya insanları birleştiren bir örgütlenmeye sahip değil" yanıtını veriyor.

Hareketin amaçlarıyla ilgili olarak da, "Sosyal medya ile harekete geçen bu yeni hareketlerin net talepleri yok. Ya da pek çok talepleri olduğundan neredeyse anlaşılmaz oluyor. Ayrıca bu parça parça sorunları ve talepleri birleştirecek bir genel ifadeden yoksunlar. Bu özellikler, aşırı sağın, faşistlerin veya daha radikal solun harekete girmesini kolaylaştırıyor" yorumunu yapıyor.

'2008 krizi sonrası seçkinler daha da zenginleşti'

Peki Fransa'da akaryakıt vergisi zammının tetiklediği bir hareketin sembolü, İngiltere'de Brexit kampanyası yürüten insanlarca nasıl benimseniyor?

Prof. Dr. Bart Cammaerts bunu "Sarı Yelekliler hareketinin bir parçası olan AB karşıtı duygular, dönemin popülist özellikleri ile de ilgili; halk ile onlardan kopuk seçkinler arasında bir çatışmadan söz ediliyor. 2008 krizi sonrasında seçkinler daha da zenginleşti, eşitsizlik arttı ve bunun faturasını sıradan insanlar ödedi. Bu da hala büyük bir öfkeye neden oluyor" yorumuyla değerlendiriyor.

Cammaerts'in "Avrupa sokaklarında daha çok sarı yelekli mi göreceğiz?" sorusuna yanıtı ise şöyle:

"Hareketin nereye evrileceği siyasi elitlerin ne tür tepki vereceğine bağlı. İngiltere'de bazı insanların sarı yelek sembolünü sahiplenmelerini, belki de Brexit sürecinde yaşanacaklar belirleyecek."