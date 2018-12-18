ABD Senatosu'na sunulan raporda Rusya'ya 'sosyal medyaya müdahale' suçlaması

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ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu'na sunulan bir raporda Rusya, 2016'daki başkanlık seçimleri öncesi "sosyal medyaya müdahale etmek" ile suçlandı. Raporda, Rusya'nın propaganda amacıyla Facebook ve Twitter'ın yanı sıra YouTube, Instagram, Tumblr, PayPal ve Google+'ı da kullandığı belirtildi.

Oxford Üniversitesi'nin Bilgisayımsal Propaganda Projesi ve sosyal iletişim ağı analiz firması Graphika tarafından hazırlanan raporda, Rusya'nın dezenformasyon kampanyasının boyutları açıklandı.

Raporda teknoloji firmaları da, "gecikmeli ve koordinasyondan yoksun tepkileri" nedeniyle eleştirildi.

Facebook ve Twitter daha önce Rusya'nın müdahalesini açıklamıştı ancak diğer sosyal medya platformlarına müdahale konusunda fazla bilgi yoktu.

Oxford İnternet Enstitüsü yöneticisi Philip N Howard, "kampanyayı meşru göstermek amacıyla pek çok sosyal medya platformunun kullanılmış olduğunu" söyledi.

Özellikle muhafazakarlar hedeflendi

Raporda, Internet Araştırma Ajansı (IRA) adlı Rus şirketinin yürüttüğü geniş bir kampanyanın ayrıntılarına yer veriliyor. ABD istihbaratı ise bu şirketi Rus hükümetiyle bağlantılı bir "trol çiftliği" olarak tanımlıyor.

Raporda, Rusya'nın göçmenler, ırk ve silah hakkı konusundaki paylaşımlarla özellikle muhafazakarları hedeflediği belirtiliyor.

Ayrıca, seçim süreci ile ilgili yanlış bilgiler yayarak sol eğilimli Afrika kökenli Amerikalıların oylarının zayıflatılması amaçlandığı ifade ediliyor.

Telif hakkı AFP Image caption ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'ı yenilgiye uğratmıştı.

IRA'nın siyah izleyici kitlesine ulaşmak ve gösteri yapmalarını da teşvik etmek üzere siyah Amerikalı aktivistler üzerinde odaklandığı belirtiliyor. IRA'nın kampanyada kullandığı araçlardan biri olarak örnek verilen Black Matters US adlı hesap aynı isimle tüm sosyal medya platformlarında yer alıyordu. Facebook bu hesabı kapattığında, Twitter hesabından eleştirilmiş ve Facebook "beyaz ırk üstünlüğünü desteklemekle" suçlanmıştı.

Raporda "Açık olan şu ki tüm mesajların Cumhuriyetçi Parti'nin, özellikle de Donald Trump'ın yararına olması gözetiliyordu" deniyor.

'Gecikmeli tepki' nedeniyle eleştiri

Araştırmada kullanılan veriler Facebook, Twitter ve Google tarafından sağlanmış olmakla birlikte, raporda bu şirketler, Rusya'nın dezenformasyon kampanyasına "gecikmeli ve koordinasyonsuz tepkilerinden ötürü" eleştiriliyor.

Bu şirketlerin, Rus rublesiyle reklam satın alma ve IRA'nın operasyon üssü olduğuna dair internet verileri aracılığıyla müdahaleyi daha erken tespit etmesinin mümkün olduğu vurgulanıyor.

Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesi konusunda özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmanın üzerinde durduğu üç şirketten biri IRA idi. IRA'nın 12 çalışanı ile finansörü olduğu ileri sürülen Yevgeny Prigozhin'e ABD'de resmi suçlama yöneltildi.

Raporda, "Kolektif sorunları paylaşma ve sivil katılımın koordinasyonu sağlamanın doğal altyapısı olarak görülen sosyal medya, uyanık siyasi danışmanlar tarafından manipüle edilen, hem demokrasilerde hem de diktatörlüklerdeki politikacıların kullanımına hazır bir bilgisayımsal sosyal kontrol aracı haline gelmiştir" deniliyor.