Saç rengi yüzünden zorbalığa uğrayan 12 yaşındaki çocuk tacizleri şiirle durdurdu

Telif hakkı Nyree Coleiro

İngiltere'nin Eastbourne kentinde, saçları kızıl olduğu için okulda zorbalığa maruz kalan 12 yaşındaki bir çocuk, tacizleri şiir yazarak durdurdu.

Instagram, PlayStation ve cep telefonunda, "Seni öldüreceğiz. Keşke hiç doğmasaydın" mesajları alan Alfie Coleiro'nun, Facebook'ta yayımladığı şiiri büyük ilgi gördü.

Alfie Coleiro, şiirinde saçıyla alan eden arkadaşlarına "Yapacak daha iyi bir şey yok mu?" diye soruyor ve "Bana ayakkabınızın altına yapışmış bir sakız mumalesi yapmaktan vazgeçin" diyor.

Şiirin bir bölümünde kendisini bir tuzağa saplanmış gibi hissettiğini, artık evinin bile güvenli olmadığını söyleyen Alfie Coleiro, "Ama artık oturup ağlamayacağım, gölge etmeyin hayatıma devam edeceğim. Ben seçilmek için doğmuşum, sizin gibi olmayacağım" diyor.

Telif hakkı Nyree Coleiro Image caption Alfie ve annesi Nyree

'Kızların yeni gözdesi oldu'

Babası Jay Coleiro, şiirden sonra Alfie'nin okulunda ve sosyal medyada büyük destek gördüğünü ve tacizlerin durduğunu belirterek şunları söyledi:

"Misilleme peşinde koşmadan ve özgüvenini kaybetmeden sadece hissettiklerini yazarak onları durdurmayı başardığı için oğlumla gurur duyuyorum" dedi.

Babası, Alfie'nin şiirinden sonra okulunda özellikle kızlar arasında popüler bir öğrenci haline geldiği belirtti.