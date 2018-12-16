Çavuşoğlu: Trump Erdoğan'a 'Gülen ve diğerlerinin iadesi için çalışıyoruz' dedi
Reuters Haber Ajansına göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Gülen ve diğerlerinin iadesi için çalışıyoruz." dediğini söyledi.
Katar'da düzenlenen 18. Doha Forumu'nda konuşan Çavuşoğlu "Trump, Arjantin'de Erdoğan'a Gülen ve diğerlerinin iadesi için çalışıyoruz dedi." diye konuştu.
Çavuşoğlu ayrıca "Kısa süre önce FBI'ın Gülen örgütünün nasıl vergi kaçırdığıkonusundaki güvenilir bir soruşturmasını gördüm" ifadelerini kullandı.
Arjantin'de 30 Kasım - 1 Aralık tarihinde G20 zirvesi yapılmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde, 'Suudi Arabistan hükümeti üzerindeki baskıyı hafifletmek' amacıyla Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyi düşündüğü iddiasını yalanlamıştı.
Reuters'ın haberine göre Trump gazetecilerin Gülen'in iadesiyle ilgili sorusuna "Hayır, böyle bir konu görüşülmekte değil" yanıtını vermişti.
Trump'ın açıklaması ABD'li yayın kuruluşu NBC News'un, Beyaz Saray'ın Gülen'i gerekirse Türkiye'ye iade ederek ülkeden uzaklaştırmanın yollarını aradığı yönündeki iddiasına yanıt niteliğindeydi
NBC'nin haberinde, ABD yönetiminin Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yatıştırmak ve Suudi Arabistan hükümeti üzerindeki baskıyı da hafifletmek" istediği, Gülen'in iadesinin de gündemlerinde olduğu öne sürülmüştü.
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