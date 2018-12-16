Japonya'da restoranda patlama: 41 kişi yaralandı

Telif hakkı EPA Image caption Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor

Japonya'nın kuzeyindeki Sapporo kentinde bir restoranda meydana gelen büyük bir patlama sonucu biri 41 kişi yaralandı.

Polis, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtirken, kentin Toyohira bölgesindeki patlamanın neden meydana geldiği bilinmiyor.

Olay yerinden gelen bazı haberler gaz patlaması yaşandığına işaret ediyor.

Polis, başka patlamalar olabileceği kaygısıyla, bölgeyi kordon altına aldı.

Japon NHK televizyonu, patlamanın meydana geldiği yerde hem evler hem de restoranlar olduğunu bildirdi.

Bir görgü tanığı patlamanın gök gürültüsü gibi bir ses çıkarttığını söyledi.