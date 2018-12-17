Uçakların Manchester Havaalanı'na inme mücadelesi
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Yolcu uçaklarının Manchester Havaalanı'na inme mücadelesi

  • 17 Aralık 2018

Deirdre Fırtınası, hafta sonu İngiltere'ye sert rüzgarlar getirdi.

Kötü hava koşulları nedeniyle Manchester Havaalanı'na giden uçaklar iniş yaparken zor anlar yaşadı.

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