Yolcu uçaklarının Manchester Havaalanı'na inme mücadelesi

Deirdre Fırtınası, hafta sonu İngiltere'ye sert rüzgarlar getirdi.
Kötü hava koşulları nedeniyle Manchester Havaalanı'na giden uçaklar iniş yaparken zor anlar yaşadı.
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Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
Deirdre Fırtınası, hafta sonu İngiltere'ye sert rüzgarlar getirdi.
Kötü hava koşulları nedeniyle Manchester Havaalanı'na giden uçaklar iniş yaparken zor anlar yaşadı.