İspanya'da doğumundan beri oğlunu arayan anne

İspanya'da yüzlerce anne, oğlunu ya da kızını arıyor. Çocuklarının doğumun hemen ardından çalınıp, satıldığına veya başka ailelere verildiğine inanıyorlar.

Franco döneminde, hapisteki muhaliflerin, bekâr annelerin ya da yoksul ailelerin çocukları alınmış ve daha "tercih edilir" şekilde yetiştirebileceği düşünülen ailelere verilmişti.

Bazı vakalar, Franco'nun ölümünden ve demokrasiye geçiş döneminden çok sonra yaşandı.

Adelina da 1975'de Madrid'de oğlunu dünyaya getirdi ve o günden bu yana çocuğunu arıyor.

Bruno Boelpaep and Juan Dominguez'in haberi.