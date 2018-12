Telif hakkı Getty Images Image caption Oscar ödüllü Geoffrey Rush taciz iddilarını reddediyor.

Avustralyalı oyuncu Geoffrey Rush bir oyunda başrolü paylaştığı oyuncu Yael Stone'un taciz iddialarını reddetti.

Orange is the New Black dizinin oyuncularından Stone, Oscar ödüllü Rush'un Sydney'de 2010-11 yıllarında oynadıkları bir oyunda kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Stone, Rush'ı önünde çıplak dans etmek, kendisini duş alırken izlemek ve cinsel içerikli mesajlar göndermekle suçluyor.

Bu yılın başında oyuncu Eryn Jean Norvill de Rush'un kendisine uygunsuz biçimde dokunduğunu açıklamıştı. Rush bu iddiaları da reddediyor.

Rush bugün yaptığı açıklamada Stone'ın suçlamalarını "yanlış ve bazı durumlarda bütünüyle bağlam dışında" şeklinde niteledi.

Rush, avukatı aracılığıyla yayınladığı mesajında "Yael bariz biçimde işime getirdiğim nükteli çoşkudan rahatsız oldu. Eğer onu üzdüysem içten ve derinden pişmanlık duyuyorum" dedi.

Avustralyalı oyuncu Yael Stone Orange is the New Black dizisinde rol almıştı.

Stone, Avustralya televizyonu ABC ile New York Times'a yaptığı açıklamada The Diary of a Madman (Bir Delinin Günlüğü) isimli oyunun yapımı sırasında bir dizi olay yaşandığını açıkladı.

"Duşta ayna kullandı"

25 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Yael, 59 yaşındaki Rush'ın mesajlarının "giderek daha cinsel bir içeriğe büründüğünü" de söyledi.

Yael ayrıca bir keresinde duş alırken Rush'un kendisini çıplak görebilmek için ayna kullandığını da belirtti.

Yael medyaya açıklamasında "Sanırım espri olarak yapılmıştı. Ama beni son derece rahatsız etti. Bunu o zaman şikayet etmeyi hiç düşünmedim. O çok büyük bir yıldızdı" dedi.

Rush Avustralya'da oyuncu Norvill'in iddialarıyla ilgili bir gazeteye karşı iftira davası açtı. Mahkeme henüz davayla ilgili bir karar varmadı.