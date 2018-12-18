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ABD Başkanı Donald Trump, gerek son başkanlık seçimi öncesi yapılan bazı ödemeler, gerekse de Rusya ile seçim kampanyası arasındaki bağlar yüzünden manşetlerden düşmüyor. Ancak Trump yönetimi için ufukta başka yasal sorunlar da görünüyor.

Hem New York hem de Washington'da Trump'ın çevresi ile ilgili olarak bir dizi inceleme başlatıldı. Bu, Trump'ın başını ağrıtabilir.

Trump yönetiminin inceleme altına alındığı bazı soruşturmaları ve ne anlama geldiklerini derledik.

1. Toplanan bağışlar

Geçen hafta Wall Street Journal gazetesi Trump'ın 2017 başkanlık görevinin başlamasından sorumlu komite hakkında adli federal bir soruşturma başlatıldığını yazdı.

Komite yatırım ve menkul değerler şirketlerinde çalışanlardan 14 milyon dolar, emlak piyasasıyla bağları olanlardan 10 milyon dolar olmak üzere toplamda 107 milyon dolar bağış topladı.

Bu bağış tutarı Barack Obama için 2009'da toplanan miktarın yaklaşık yarısına denk geliyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Donald Trump'ın başkanlık görevine başlaması öncesinde rekor düzeyde bağış toplandı.

Soruşturma bu bağışların nasıl harcandığını ve bağışçıların yeni yönetimine erişmeyi hedefleyip hedeflemediklerini inceleyecek.

Trump'ın itirafçı olan eski avukatı Michael Cohen'in soruşturmalarını da yürüten ekibin başındaki Güney Manhattan savcılığı bu soruşturmayı da yürütecek.

Beyaz Saray, Wall Street Journal'ın haberine ilişkin açıklamasında "Başkan ve eşini ilgilendirmiyor" dese de bağışlar konusunda Trump'ın yakın dostları, kızı Ivanka ve ortakları da dahil olmuştu.

2. Dış etkiler

Rusya ile ilgili bağları inceleyen özel yetkili savcı Robert Mueller'in odağında Rusya ile Trump kampanyası arasındaki bağlar vardı. Ancak son çıkan haberler soruşturmanın başka ülkelere de genişleyecebileceğini gösteriyor.

Daily Beast sitesinin haberine göre Mueller'in soruşturması yeni yılda Trump kampanyasının Suudi Arabistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile olası bağları inceleyecek.

New York Times gazetesi de New York'taki federal müfettişlerin başkanlık görevi öncesinde toplanan bağışlar arasında yabancı bağışçıların olup olmadığına bakacağını yazdı. Mueller'in ekibi ayrıca Trump'ın 2016 yılındaki kampanyasında yurt dışından mali destek alıp almadığını da araştıracak.

Bu haberde Suudi Arabistan ve BAE'nin yanısıra Katar'ın da adı geçiyor.

Trump, Mueller soruşturmasını "cadı avı" olarak niteliyor.

3. Trump Oteli

Başkan seçildikten kısa bir süre sonra Trump, şirketlerinin yabancı devletlerden elde ettiği gelirin tamamını ABD Hazinesi'ne bağışlayacağını açıklamıştı.

Mart ayında Trump şirketleri 2017 yılında yabancı hükümetlerden elde ettiği kar olarak 151,470 doları bağışladı.

Bu işlem federal yetkililerin yabancı yöneticilerden ya da devlet adamlarından hediye ya da ödeme alınmasının anayasal düzeyde yasak olması nedeniyle başlamıştı.

Trump'ın avukatları bu işlemin gerekli olmadığını söylese de Trump bu konuda anayasanın çerçevesi dışında tartışmaları azaltmak için yaptığını söylemişti.

Ancak Haziran ayında Washington D.C. ve Maryland eyaletlerindeki savcılar Trump'ı, özellikle Washington'da Beyaz Saray'a çok yakın oteli de dahil, mülkleri üstünden yabancı hükümetlerden kar elde etmeyi sürdürdüğü suçlamasıyla dava etti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Washington'da Trump International Oteli

Buna benzer bir dava daha önce düşmüştü. Ancak Demokrat milletvekilleri tarafından açılan benzer üçüncü bir davanın süreci sürüyor.

Bu dava Trump'ın ticari imparatoluğuyla ilgili detayların ortaya saçılması açısından siyasi bir bomba haline dönüşebilir.

4. Trump Vakfı

Trump ve çıkarları üstüne yürütülen soruşturmaların yanısıra New York eyaleti savcıları Trump'ın vakfını inceleme altına aldı.

New York Eyaleti Başsavcısı Barbara Underwood, Trump Vakfı'nın Başkan'ın siyasi ve ticari çıkarları için kullanıldığını ve federal yasaları ihlal ettiğini açıkladı. Trump ise bu soruşturma hakkında "ahlaksız New York Demokrtalarının işi" olduğunu söyledi ve hayır kurumunun 19 milyon dolardan fazla bağış yaptığını belirtti.

Trump'ın avukatları davanın düşmesi için uğraştıysa da Kasım ayı sonunda New York'taki yargıç suçlamaların "Trump'ın vakfın çıkarına olmadığını bilerek vakfın varlıklarını kişisel çıkarları için kullandığına dair yeterli düzeyde destekleğine" hükmetti.

2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında Washington Post muhabiri David Fahrenthold, Trump'ın arkadaşları ve ortaklarının finanse ettiği vakfı üzerinden ticari davalar ve seçim için nasıl para kullandığının detaylarını yazmıştı.

New York eyaleti ceza olrak 3 milyon doların yanısıra Trump'ın New York eyaletinde kar amacı gütmeyen herhangi bir kuruluşta başkanlık görevine gelmemesi ve çocukları Eric, Ivanka ve Donald'ın da bir yıl süreyle bu görevden yasaklı olmasını talep ediyor.

5. Sessizlik karşılığında yapılan ödeme

Yukarıdaki dört konu olası yasal bir hasara yol açabilir ancak iki konu çok daha fazla kamuoyunun dikkatini çekti.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, geçen hafta Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen kadınlara susmaları karşılığında para ödendiğine dair açılan soruşturmada finans yasalarını ihlal ettiği yönündeki suçlamaları da kabul etmişti.

Cohen Trump'ın yönlendirmesiyle hareket ettiğini söylese de Trump bunu ısrarla reddediyor.

Trump doğrudan kampanya finans yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor. Bu oldukça ciddi bir suçlama.

6. Rusya'nın müdahalesi

Öte yandan Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasına Rusya'nın müdahil olduğu ve kampanya yönetimiyle bağları bulunduğu iddialarına yönelik soruşturma da sürüyor.

Cohen bu soruşturmada da yer aldı ve Trump'ın Moskova'da mutli milyonluk emlak girişimiyle ilgili müzakerelerin ve Rus yetkililerle görüşmelerin seçimler döneminde de sürdüğünü açıkladı.

Trump, Rusya ile gizli bir anlaşma olmadığını söylüyor ve soruşturmayı Demokratların bir komplosu olarak görüyor.

Özel yetkili savcı Mueller Rus hükümetinin ABD seçimlerinde siber saldırıda bulunduğu, Trump kampanyası ile gizli bir anlaşma olup olmadığını, varsa Başkan'ın müdahil olup olmadığını araştırıyor.