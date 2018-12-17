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Singapur'da eşcinsel bir erkek, 4 yıl önce taşıyıcı annenin dünya getirdiği çocuğunu evlat edinebilmek için açtığı davayı kazandı. Yüksek Mahkeme'nin kararı benzer durumdaki eşcinsel çiftler için emsal oluşturacak.

Geçen yıl Aralık ayında görülen ilk duruşmada yargıç, "ticari taşıyıcı annelikle ilgili etik kaygılar" nedeniyle başvuruyu reddetmişiti.

Ancak Yüksek Mahkeme'de karar bozuldu. Başyargıç Sunderesh Menon, "mahkemeinin çiftin yaptıklarını onaylamamasına rağmen çocuğun refahı için bu kararı aldığını" söyledi.

Yargıç, dava sürecinde kararlarının eşcinsel çiftlerin aile kurmasını yasaklayan kamu politikalarının ihlal edebileceği endişesini taşıdıklarını ancak önceliklerinin çocuğun geleceği olduğunu söyledi.

Singapur'da eşcinsel evlilik yasal değil

Adı açıklanmayan kişi, Singapur'da taşıyıcı annelik yasak olduğu için ABD'de bir kadına, partneriyle birlikte 200 bin dolar ödedi. Bu kişinin spermi, kimliği açıklanmayan bir kadından alınan yumurtayla döllendi.

Ancak, geçen yıl alt mahkemede görülen davada, erkeğin taşıyıcı annenin evli olmaması nedeniyle çocuk gayri meşru addedildi.

Annenin yabancı olması nedeniyle çocuğa Singapur vatandaşlığı da verilmedi.

Çocuğun velayetini alacak

Yüksek Mahkeme'nin kararıyla 13 yıldır başka bir erkekle yaşayan 46 yaşındaki adam, evlat edinme işlemlerinin tamamlanmasından sonra çocuğun velayetini de alacak.

Singapur yasalarına göre evli çiftlerin yanı sıra, evli olmayan kişiler de evlat edinebiliyor.

Ülkede eşcinsel evlilik ise yasal değil.

Dava açan erkeğin partneriyle evlenmesine izin verilmediği için, çocuğu kendi adına evlat edineceği belirtiliyor.