Telif hakkı Emre Temel Image caption Fenerbahçe, Zenit, Galatasaray, Benfica

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Türkiye'yi temsil eden ve seribaşı olmayan takımlardan Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit St. Petersburg; Galatasaray ise Portekiz'in Benfica takımlarıyla eşleşti.

İlk maçlar İstanbul'da, rövanş karşılaşmaları ise deplasmanda oynanacak.

Fenerbahçe-Zenit St. Petersburg maçınını tarihi 12 Şubat Salı, Galatasaray-Benfica maçının tarihi ise 14 Şubat Perşembe.

Diğer son 32 turu maçları da 14 Şubat'ta, rövanşları ise 21 Şubat'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler şöyle:

Viktoria Plzen-Dinamo Zagreb

Club Brugge-Salzburg

Rapid Wien-Inter

Slavia Prag-Genk

Krasnodar-Bayer Leverkusen

Zürich-Napoli

Malmö-Chelsea

Shakhtar Donetsk- Eintracht Frankfurt

Celtic-Valencia

Rennes-Real Betis

Olympiakos-Dinamo Kiev

Lazio-Sevilla

Sporting Lizbon-Villarreal

Bate Borisov-Arsenal

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları 7 ve 14 Mart'ta, Çeyrek final karşılaşmaları 11 ve 18 Nisan'da, yarı final maçları 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacak.

Final karşılaşması ise 29 Mayıs Çarşamba günü Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Telif hakkı AFP Image caption UEFA Kupası

Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşme: Liverpool-Bayern Münih

Öte yandan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turu kuraları da Nyon'da çekildi.

Geçen yılın finalisti ve İngiltere Premier Ligi lideri Liverpool, Almanya'da Bundesliga'da son 5 yılın şampiyonu Bayern Münih'le eşleşti.

Telif hakkı UEFA Image caption Muhammed Salah ve Robert Lewandowski

Eşleşmeler şöyle:

Schalke 04-Manchester City

Atletico Madrid-Juventus

Manchester United-Paris St. Germain

Tottenham-Borussia Dortmund

Lyon-Barcelona

Roma-Porto

Ajax-Real Madrid

Liverpool-Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 12-13-19-20 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 5-6-12-13 Mart'ta oynanacak.

Çeyrek final maçlarının tarihleri 9-10-16-17 Nisan.

Yarı final karşılaşmalarının tarihleri ise 30 Nisan, 1 Mayıs, 7 Mayıs ve 8 Mayıs.

Şampiyonlar Ligi finali ise 1 Haziran Cumartesi günü Atletico Madrid'in geçen yıl açılan stadyumu Wanda Metropolitano'da oynanacak.