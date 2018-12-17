UEFA Avrupa Ligi - Fenerbahçe'nin rakibi Zenit, Galatasaray'ın rakibi Benfica
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Türkiye'yi temsil eden ve seribaşı olmayan takımlardan Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit St. Petersburg; Galatasaray ise Portekiz'in Benfica takımlarıyla eşleşti.
İlk maçlar İstanbul'da, rövanş karşılaşmaları ise deplasmanda oynanacak.
Fenerbahçe-Zenit St. Petersburg maçınını tarihi 12 Şubat Salı, Galatasaray-Benfica maçının tarihi ise 14 Şubat Perşembe.
Diğer son 32 turu maçları da 14 Şubat'ta, rövanşları ise 21 Şubat'ta yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler şöyle:
- Viktoria Plzen-Dinamo Zagreb
- Club Brugge-Salzburg
- Rapid Wien-Inter
- Slavia Prag-Genk
- Krasnodar-Bayer Leverkusen
- Zürich-Napoli
- Malmö-Chelsea
- Shakhtar Donetsk- Eintracht Frankfurt
- Celtic-Valencia
- Rennes-Real Betis
- Olympiakos-Dinamo Kiev
- Lazio-Sevilla
- Sporting Lizbon-Villarreal
- Bate Borisov-Arsenal
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları 7 ve 14 Mart'ta, Çeyrek final karşılaşmaları 11 ve 18 Nisan'da, yarı final maçları 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacak.
Final karşılaşması ise 29 Mayıs Çarşamba günü Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşme: Liverpool-Bayern Münih
Öte yandan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turu kuraları da Nyon'da çekildi.
Geçen yılın finalisti ve İngiltere Premier Ligi lideri Liverpool, Almanya'da Bundesliga'da son 5 yılın şampiyonu Bayern Münih'le eşleşti.
Eşleşmeler şöyle:
- Schalke 04-Manchester City
- Atletico Madrid-Juventus
- Manchester United-Paris St. Germain
- Tottenham-Borussia Dortmund
- Lyon-Barcelona
- Roma-Porto
- Ajax-Real Madrid
- Liverpool-Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 12-13-19-20 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 5-6-12-13 Mart'ta oynanacak.
Çeyrek final maçlarının tarihleri 9-10-16-17 Nisan.
Yarı final karşılaşmalarının tarihleri ise 30 Nisan, 1 Mayıs, 7 Mayıs ve 8 Mayıs.
Şampiyonlar Ligi finali ise 1 Haziran Cumartesi günü Atletico Madrid'in geçen yıl açılan stadyumu Wanda Metropolitano'da oynanacak.