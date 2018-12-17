UEFA Avrupa Ligi - Fenerbahçe'nin rakibi Zenit, Galatasaray'ın rakibi Benfica

  • 17 Aralık 2018
Fenerbahçe, Zenit, Galatasaray, Benfica Telif hakkı Emre Temel
Image caption Fenerbahçe, Zenit, Galatasaray, Benfica

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Türkiye'yi temsil eden ve seribaşı olmayan takımlardan Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit St. Petersburg; Galatasaray ise Portekiz'in Benfica takımlarıyla eşleşti.

İlk maçlar İstanbul'da, rövanş karşılaşmaları ise deplasmanda oynanacak.

Fenerbahçe-Zenit St. Petersburg maçınını tarihi 12 Şubat Salı, Galatasaray-Benfica maçının tarihi ise 14 Şubat Perşembe.

Diğer son 32 turu maçları da 14 Şubat'ta, rövanşları ise 21 Şubat'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler şöyle:

  • Viktoria Plzen-Dinamo Zagreb
  • Club Brugge-Salzburg
  • Rapid Wien-Inter
  • Slavia Prag-Genk
  • Krasnodar-Bayer Leverkusen
  • Zürich-Napoli
  • Malmö-Chelsea
  • Shakhtar Donetsk- Eintracht Frankfurt
  • Celtic-Valencia
  • Rennes-Real Betis
  • Olympiakos-Dinamo Kiev
  • Lazio-Sevilla
  • Sporting Lizbon-Villarreal
  • Bate Borisov-Arsenal

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları 7 ve 14 Mart'ta, Çeyrek final karşılaşmaları 11 ve 18 Nisan'da, yarı final maçları 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacak.

Final karşılaşması ise 29 Mayıs Çarşamba günü Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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Image caption UEFA Kupası

Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşme: Liverpool-Bayern Münih

Öte yandan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turu kuraları da Nyon'da çekildi.

Geçen yılın finalisti ve İngiltere Premier Ligi lideri Liverpool, Almanya'da Bundesliga'da son 5 yılın şampiyonu Bayern Münih'le eşleşti.

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Image caption Muhammed Salah ve Robert Lewandowski

Eşleşmeler şöyle:

  • Schalke 04-Manchester City
  • Atletico Madrid-Juventus
  • Manchester United-Paris St. Germain
  • Tottenham-Borussia Dortmund
  • Lyon-Barcelona
  • Roma-Porto
  • Ajax-Real Madrid
  • Liverpool-Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 12-13-19-20 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 5-6-12-13 Mart'ta oynanacak.

Çeyrek final maçlarının tarihleri 9-10-16-17 Nisan.

Yarı final karşılaşmalarının tarihleri ise 30 Nisan, 1 Mayıs, 7 Mayıs ve 8 Mayıs.

Şampiyonlar Ligi finali ise 1 Haziran Cumartesi günü Atletico Madrid'in geçen yıl açılan stadyumu Wanda Metropolitano'da oynanacak.

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