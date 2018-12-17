Facebook, Netanyahu'nun 'Müslümanlar, İsrail'i terk etsin' diyen oğlunu blokladı

Telif hakkı AFP Image caption İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve oğlu Yair Netanyahu

Facebook, öldürülen iki İsrail askerin intikamının Filistinlilerden alınması çağrısı yapan ve Müslümanların "İsrail topraklarından" gitmesini isteyen, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlunun hesabını 24 saat süreyle kapattı.

Sosyal paylaşım sitesi, 27 yaşındaki Yair Netanyahu'nun mesajlarını da sildi.

Twitter'da Facebook'u "düşünce polisliği" yapmakla suçlayan Yair Netanyahu, hesabının yeniden açılmasından sonra başka yorum yapmadı.

"Japonya ve İzlanda'da terör saldırısı yok. Çünkü buralarda Müslüman yok"

Yair Netanyahu, Facebook mesajlarında, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Perşembe günü iki İsrail askerinin öldürülmesinden sonra "1964'ten (Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurulduğu tarih) beri kendilerini Filistinli olarak tanımlayan bu insan kılığındaki canavarlarla barış olmaz. Nerede hiç terör saldırısı olmuyor biliyor musunuz? İzlanda'da ve Japonya'da. Ne tesadüf ki orada hiç Müslüman nüfus yok" demişti.

Netanyahu, Facebook'u eleştirirken de şunları söyledi:

"Facebook'taki radikal ilericiler bana da ulaştı. Hamas'ın, Hizbullah'ın ve İran rejiminin de resmi Facebook sayfaları var. Burada sürekli İsrail'in imha edilmesi ve Yahudilerin öldürülmesi çağrıları yapıyorlar. Bana ve aileme, binlerce tehdit yağdırıyorlar, ahlaksızca ölümle tehdit ediyorlar. Ama bu mesajlar, Facebook'un topluluk sözleşmesi kurallarını ihlal etmiyor" dedi.

Sosyal medya platformlarında vergi mükelleflerinin parasıyla şaşalı bir hayat sürmekle suçlanan Yair Netanyahu en son, yürüyüşe çıkardığı köpeğinin dışkısını temizlemediği için eleştirilere hedef olmuştu.