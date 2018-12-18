Üvey babasının tecavüzüne uğrayıp bebeği tuvalette doğuran ve cinayete teşebbüsle suçlanan kadın aklandı

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El Salvador'da kendisine tecavüz eden üvey babasından olan bebeğini tuvalete doğurduktan sonra 'cinayet teşebbüsü'nden 20 yıla kadar hapse mahkum edilen kadın beraat etti.

20 yaşındaki Imelda Cortez, bebeğini doğurduğu Eylül 2017'den beri hapisteydi. Hamileliğiyle ilgili kimseye bilgi vermemiş ve hastaneye gitmemiş olması bu suça gerekçe gösterilmişti.

El Salvador, 'baskıcı' kürtaj yasaları nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

Bu nedenle Pazartesi günü Cortez'in mahkeme salonundan özgürce ayrıldığı an, ülkedeki kadın hakları mücadelesi için sembolikti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Kadınlar Cortez'i mahkeme çıkışı coşkuyla karşıladı.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, yıllarca 70 yaşındaki üvey babasının cinsel istismarına maruz kalan Cortez'in geçen yıl ağır kanama ve ağrı şikayetleriyle hastaneye gittiğini, acil servisteki doktorun ise kürtaj şüphesiyle polisi aradığını aktardı.

Guardian'ın haberine göre polis daha sonra kadının tuvalette sağlıklı bir bebek doğurmuş olduğunu öğrendi. Bebek hiçbir fiziksel hasar almamıştı.

Cortez o zaman üvey babasının onu hamile bıraktığını anladı.

Genç kadın, savunmasında hamile olduğunu bile bilmediğini ve masum olduğunu savundu ama savcılar kadını suçunu meşrulaştırmak için istismarı uydurmakla suçladı. DNA testi sonrası babanın Cortez'in üvey babası olduğu anlaşıldı.

Cortez'in hikayesi hem ülkede hem dünyada tepki çekti.

Hastanedeyken, üvey babasının Cortez'i ziyaret ederek tecavüzden herhangi birine bahsetmesi halinde kendisini, kardeşlerini ve annesini öldürmekle tehdit ettiği öğrenildi. Bu konuşmaları duyan başka bir hasta durumu hemşireye bildirmiş ve polise haber verilmişti.

Üvey baba nihayetinde gözaltına alındı ancak hakkında herhangi bir dava açılmadı.

'Sí se pudo' (Evet, yapabilir)

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Kadın hakları kuruluşlarının çabaları sonrası mahkeme u-dönüşü yaptı. Önce Cortez hakkındaki suçlama cinayete teşebbüsten 'terk etme'ye çevrildi, hapis süresi düşürüldü.

Mahkeme Pazartesi günü emsal bir kararla kadının hiçbir suç işlemediğine hükmetti.

Cortez özgürce duruşma salonundan çıktığında 200'e yakın kişi onu alkışlarla ve "sí se pudo" (Evet, yapabilir) sloganıyla karşıladı.

21 yıldır her koşulda yasak

El Salvador'da 21 yıl önce suç sayılan kürtaj her koşulda yasak.

Kürtaj yaptıranlar ağır cezalara çarptırılıyor.

Ülkede düşük yapan bazı kadınlar, kürtaj şüphesiyle gözaltına alınıyor. Bu kadınların çoğu yoksul ailelerden geliyor.

Cortez, ülkede bu yıl benzer nedenlerle hapse atılıp, hak kuruluşlarının çabaları sayesinde özgür kalan 8 kadından biri. 15 ila 30 yaşındaki 24 diğer kadın halen hapiste.