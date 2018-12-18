Polonya'da erken emekliliğe zorlanan Yüksek Mahkeme yargıçları AB kararıyla göreve dönüyor

Telif hakkı Getty Images Image caption Yüksek Mahkeme yargıçlarını erken emekliliğe zorlayan reform ülkede protestolara neden oldu.

Polonya'da Yüksek Mahkeme yargıçlarını erken emekliliğe zorlamakla suçlanan hükümet, Avrupa Adalet Divanı'nın kararı sonrası yargıçların görevlerine iade edilmesine karar verdi.

İktidardaki muhafazakâr Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) bu yılın başında hayata geçirdiği reform, "yargıda tasfiye" hareketi olarak nitelenmişti.

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, ülkede hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri olan yargı bağımsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle Polonya'yı birliğin en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı'na sevk etmişti.

Pazartesi günü AB, Polonya'nın reformu 'acilen askıya alması' gerektiğine hükmetti. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, kararı resmiyete döktü.

Telif hakkı Reuters Image caption Polonya Yüksek Mahkemesi'nin 65 yaşındaki başkanı Malgorzata Gersdorf, koltuğunu devretmeyi reddetmişti.

Yargıda 70 olan emeklilik yaşını 65'e çeken düzenleme, Yüksek Mahkeme'deki yargıçların yüzde 40'a yakının erken emekli edilmesi anlamına geliyordu.

Muhalefet, hükümetin komünist dönemde göreve gelen yargıçları çıkararak Yüksek Mahkeme üzerinde siyasi baskı kurmaya çalıştığını öne sürmüştü.

Hükümet "tasfiye" iddialarını reddetmiş, ülkede 1989'da komünizmin yıkılmasından bu yana yargıda doğru düzgün bir reform gerçekleştirilmemiş olmasını eleştirmişti.

Polonya Yüksek Mahkemesi'nin 65 yaşındaki başkanı Malgorzata Gersdorf, emekliliğe zorlanan onlarca yargıçtan biriydi.

Gersdorf görevini bırakmayı reddetmiş, Anayasa'ya göre altı dönem koltuğunda kalmaya hakkı olduğunu söylemişti.

Avrupa Parlamentosu geçen yıl Polonya'ya karşı "demokratik hakların ihlali" nedeniyle işlem başlatmıştı.

Strasbourg'da 438 evet 152 hayır ve 71 kararsız oyla alınan karar sonucunda Polonya hükümeti "hukuk devletinin gereklerini ihlal etmekle" itham edilmişti.