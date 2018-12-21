1960'li yıllarda Ege'de kasaba hayatı

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, 1966 yılında Türkiye'deki kasaba yaşantısını İzmir'in Tire ilçesi üzerinden anlatan belgesel var.

'Farklı Memleketlerin Halkları' belgesel serisi kapsamında, 'Türkiye'de Bir Kasaba' adıyla yayımlanan belgesel, özellikle Tire'deki geçim kaynakları ve zanaatlar anlatılıyor.

Belgeselde kısa olarak İzmir merkezinden, 29 Ekim kutlamalarında çekilmiş görüntüler de yer alıyor.

BBC'nin 60 yıllık Türkiye arşivleri her hafta BBC Türkçe'de

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

Program ile ilgili olarak sıkça sorulan sorular ve cevapları için tıklayın. Programla ilgili diğer videoları bu linkte bulabilirsiniz.

Yayınladığımız diğer arşiv programlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. BBC Arşivlerinde Türkiye'yi YouTube kanalımızdan da takip edebilirsiniz.