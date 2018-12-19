Gazzeli aile: Ambargo bizi boğuyor

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Filistinlilere yardımı büyük ölçüde azaltmasının ardından, uluslararası bağışçılara 350 milyon dolar yardım çağrısı yaptı.

BM'ye göre Gazze'de temel kamu hizmetleri çökmek üzere. Çeşme suyunun yüzde 97'si insan tüketimine uygun değil.

İsrail, Hamas'ın bölgede yönetimi 2007'de devralmasının ardından Gazze'ye uyguladığı abluka daha da sıkılaştırıldı. Hamas'ın saldırılarını durdurmak için ambargonun gerekli olduğunu iddia ediyor.

BBC muhabiri Mishal Husain, ambargo altındaki hayatın nasıl olduğunu yerinde görmek için Gazze'de Bolbol ailesini ziyaret etti.