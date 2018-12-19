İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) tam 100 gün kaldı. Ancak hala ne olacağı belli değil. Çoğu ilişki gibi, İngiltere'nin AB'den ayrılması da son derece karmaşık bir süreç. İşte nedenleri.
Brexit'e 100 gün kala: AB'den boşanmak neden bu kadar zor?
- 19 Aralık 2018
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