Brexit'e 100 gün kala: Anlaşma neden bu kadar zor?
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Brexit'e 100 gün kala: AB'den boşanmak neden bu kadar zor?

  • 19 Aralık 2018

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) tam 100 gün kaldı. Ancak hala ne olacağı belli değil. Çoğu ilişki gibi, İngiltere'nin AB'den ayrılması da son derece karmaşık bir süreç. İşte nedenleri.

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