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Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi ihtimalinin incelenebileceğini" söylediğini ancak "taahhütte bulunmadığını" açıkladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarah Sanders, Gülen'in iadesine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"(Trump) sadece bu konuyu inceleyebileceğimizi söyledi. Bunun ötesinde bir şey söylemedi, bu noktada herhangi bir taahhütte bulunulmadı."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pazar günü Katar'ın başkenti Doha'daki bir forumda yaptığı açıklamada, Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Gülen ve diğerlerinin sınır dışı edilmesi için çalışıldığını söylediğini" açıklamıştı.

Reuters'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi de benzer bir açıklamada bulunmuş, ABD Başkanı'nın Erdoğan'a "Gülen'i Türkiye'ye iade edeceklerine ilişkin bir beyanda bulunmadığını" söylemişti.