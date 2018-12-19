Michael Flynn hakkındaki karar oturumu ertelendi

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ABD'de federal mahkeme, Başkan Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki karar oturumunu, Flynn'in Rusya soruşturmasındaki işbirliğinin devamı için ertelendi.

Flynn hakkındaki ceza Salı günü açıklanacaktı ama yetkili savcılar, Flynn'in Rusya soruşturmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle süre istedi. Washington'daki federal mahkemenin yargıcı Emmet Sullivan, bunun üzerine karar oturumunu erteledi.

Savcılar ayrıca, Flynn'in Türkiye hükümeti adına kayıt dışı lobicilik faaliyleri yürüttüğü iddiasıyla yargılanan Bijan Rafiekian ve Ekim Alptekin'in davaları hakkında önemli bilgiler verdiğini vurguladı.

Öte yandan Yargıç Sullivan, mahkemede Flynn'e sert ithamlarda bulundu.

Flynn'e Trump'ın seçim kampanyası ekibinde çalışırken diğer yandan "yabancı bir ülkenin kayıt dışı temsilcisi" olarak çalıştığı gerekçesiyle tepki gösteren Sullivan, "ülkeni sattın" "dedi.

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, savcılarla anlaşma kapsamında verdiği ifadede, Başkan Trump adına seçim kampanyalarının devam ettiği bir dönemde, Türkiye hükümeti ile doğrudan ilişki kurduğunu ve hükümetin talimat ile yönlendirmeleri doğrultusunda danışmanlık çalışmaları yürüttüğünü doğrulamıştı.

Savcılık, Flynn'in kurduğu danışmanlık şirketinin Türkiye ile ilişkilerinin niteliği ve maddi boyutu da dahil olmak üzere bir dizi konuda yalan beyanda bulunduğuna ilişkin mahkemeye belgeler sunmuştu.

Ekim Alptekin'in yargılandığı davadaki işbirliğine vurgu

Telif hakkı Getty Images Image caption Ekim Alptekin

Bijan Rafiekian suçlamaları reddetti

ABD'de Rusya'nın Trump'ın kazanması için başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin iddiaları, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller yürütüyor.

Flynn, Mueller ve ekibiyle işbirliğine gitmiş ama daha sonra FBI'ya yalan söylediği ortaya çıkmıştı.

Pazartesi günü Flynn hakkındaki iddianamede, geçmişte birlikte iş yaptığı Bijan Rafiekian ve Ekim Alptekin hakkındaki bazı suçlamalar da kamuoyuna yansımıştı.

Flynn hakkındaki iddianamede Rafiekian ve Alptekin, Türkiye hükümeti adına Fethullah Gülen'in iadesi için "komplo kurmak" ve "yabancı bir devlet adına kayıtdışı temsilci olarak hareket etmek" ile suçlanmıştı.

Salı günkü duruşmada Bijan Rafiekian, hakkındaki suçlamaları reddetti. Ekim Alptekin ise duruşmada bulunmadı.

Alptekin'e yönelik bir diğer suçlama ise Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) "yalan beyanda bulunmak".