Formula-1 şampiyonu Hamilton, doğduğu kasabaya 'gecekondu mahallesi' dedi

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Formula-1'de beş dünya şampiyonluğu bulunan, Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, doğum yeri olan Stevenage kasabasını "gecekondu mahallesi" olarak nitelediği için tepkilerin hedef oldu.

BBC'nin Yılın Sporcusu ödüllerinde ikinci olan 33 yaşındaki Hamilton, teşekkür konuşmasında "Farklı bir şey yapmaya çalışan bir aile olarak, gecekondu mahallesinden çıkmak bizim için bir hayaldi" dedi.

'Bizi düş kırıklığına uğrattı'

Sosyal medyada çok sayıda kişi, Hamilton'ı 'aslını inkar etmekle' suçladı.

Londra'nın 50 kilometre kuzeyindeki 88 bin nüfuslu kasabanın Belediye Başkanı Sharon Taylor, Twitter'da "#ProudOfStevenage" (Stevenage'la gurur duyuyorum) etiketiyle paylaştığı mesajında "Hamilton'ın ödül töreninde memleketi için olumsuz bir yorum yapmasıdan düş kırıklığına uğradık ve incindik. Hiçbir yer mükemmel değil ve Stevenagelı olmaktan gurur duyoruz" dedi.

Telif hakkı Lewis Hamilton/Instagram Image caption Hamilton paylaştığı videoyu daha sonra sildi.

'Yanlış sözcükleri seçtim'

Hamilton tepkiler üzerine bir video yayımlayarak "Yanlış sözcükleri seçtim. Bir kastım yoktu. Sık sık hata yapıyorum, özellikle de kalabalığın önünde konuşurken. Doğduğum yerle gurur duyuyorum ve Stevenage'ı en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyorum" dedi.

Dünyanın en fazla para kazanan sporcularından biri olan Hamilton bu yıl Mercedes'le sözleşmesini iki yıl uzatmıştı. Hamilton'ın yıllık gelirinin 50 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.