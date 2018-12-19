İtalya'nın yeni yolsuzlukla mücadele stratejisinde neler var?

Telif hakkı Getty Images

İtalya'da "yolsuzlukla mücadele yasası" dün akşam parlamentoda kabul edilerek yasalaştı. Yasanın mimarı 5 Yıldız Hareketi "bay bay yolsuzlar" pankartlarıyla kutlama yaptı.

Siyaset dünyasındaki yolsuzlukların yarattığı öfke, 5 Yıldız Hareketi'nin kuruluşunda ve yükselmesinde en önemli faktörlerden biriydi. 5 Yıldız, geçen Haziran ayında Lig partisi ile koalisyon kurarak iktidara gelmesinin ardından da yolsuzlukla mücadele yasasını öncelikleri arasına almıştı.

Yolsuzlukla mücadele yasasının öne çıkan maddeleri:

Yolsuzluktan mahkum olan kişilerin devlet ihalelerine katılmaları, 5 yıldan başlayan ve ömür boyu mene kadar varabilen sürelerle yasaklanıyor. Kamu görevlileri de kamu görevinden sürekli olarak men ediliyor.

Yolsuzluk suçları için öngörülen asgari hapis cezası 1 yıldan 3 yıla, azami hapis cezası da 6 yıldan 8 yıla çıkarılıyor.

Parlamento üyelerine, yılda 500 euro'nun üzerindeki bağışları beyan etme zorunluluğu getiriliyor. Daha önce bu miktar 5000 euro idi.

Bugüne kadar mafya ve terör operasyonları gibi kısıtlı alanlarda kullanılan "köstebek" ajanların, yolsuzluk vakalarında da kullanılması öngörülüyor. Bu madde, gizli görevdeki ajanların suç işlemeye teşvik edebileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Yargılama sürecinde zaman aşımı uygulaması, ilk mahkeme kararının ardından donduruluyor. Bu madde, adli sistemde reformlar gerektirmesi nedeniyle 2020'de yürürlüğe girecek.

Telif hakkı Getty Images Image caption Liderliğini Luigi Di Maio'nun yaptığı 5 Yıldız Hareketi, seçim kampanyası döneminde yolsuzluklarla etkin mücadele sözü vermişti.

"Temiz Eller'den bu yana ilk gerçek yasa"

Yasanın dün akşam mecliste 304 kabul, 106 ret ve 19 çekimser oyla kabul edilmesinin ardından 5 Yıldız Hareketi meclis binası önünde kutlama gösterisi yaptı. 5 Yıldız Hareketi, "yolsuzları süpüreceğini" iddia ettiği yeni yasayı, "Temiz Eller'den bu yana ilk gerçek yolsuzlukla mücadele yasası" ve "bye bye yolsuzlar" yazılı pankartlarla kutladı.

5 Yıldız lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, şimdiye kadar dürüstler aptal muamelesi görüyordu, artık her şey değişecek" dedi. Adalet Bakanı Alfonso Bonafede de "Bugün tarihi bir gün, bunu tüm dürüst vatandaşlara adıyoruz" diye konuştu.

İtalya, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2017 Yolsuzluk Algı Endeksi'nde AB üyeleri içinde en olumsuz tablolardan birini sergiliyor ve 180 ülke içinde 54. sırada yer alıyordu.