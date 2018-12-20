Washington Başsavcılığı 'veri skandalı' nedeniyle Facebook'a dava açtı

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ABD'de Washington DC Başsavcılığı, sosyal medya platformu Facebook'a kullanıcıların verilerini uygunsuz bir şekilde paylaştığı gerekçesiyle dava açtı.

Başsavcı Karl Racine, yaptığı yazılı açıklamada Facebook'u kullanıcılarını kişisel verilerine kimlerin erişebildiği ve nasıl kullanıldığı konusunda da yanıltmakla suçladı.

Facebook, Londra merkezli veri analizi şirketi Cambridge Analytica'ya 50 milyon kullanıcı profiline ait verileri vermekle suçlanıyordu.

Son olarak ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, Facebook'un partneri olduğu şirketlere, onayları ve bilgileri olmadığı halde kullanıcıların kişisel bilgilerini sağladığını, Netflix ve Spotify gibi platformlara da kullanıcıların kişisel mesajlarını okuma ve hatta silme imkanı verdiğini öne sürmüştü.

Sosyal medya devi ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Facebook: Şikayetleri dikkate alıyoruz

Facebook bu davada suçlu bulunursa, tüketici koruma kanunları kapsamında her bir ihlal için 5 bin dolara kadar para cezası ödemek zorunda kalabilir.

Dava metninde Facebook'un quiz yazılımı ile "Washington DC'de 34 bine yakın kullanıcı hakkında veri topladığı" belirtildi.

BBC'ye konuşan şirketin bir sözcüsü, "Şikayetleri inceliyoruz ve savcılık ile görüşmeleri sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Washington'dan gelen hamle sonrası Facebook hisseleri Temmuz ayından bu yana kayda geçen en büyük düşüşle yüzde 7'den fazla kayıpla günü kapadı.

Facebook'un şirket olarak son zamanlarda maruz kaldığı skandallar, kimi kullanıcıların Facebook'u kapama kampanyasına katılmasına yol açmıştı. Kimi sermayedarlar şirketin kurucusu Mark Zuckerberg'e istifa çağırısında bulunmuştu.

Zuckerberg, Amerikan Senatosu'nda bu yıl katıldığı bir oturumda gizlilik ve güvenlik ile ilgili sorulara yanıt vermişti.

Şirket hakkında güvenlik ve mevzuat konularında bir dizi soruşturma yürütülüyor.