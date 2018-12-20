Telif hakkı Getty Images Image caption Fed Başkanı Jeremy Powell, faiz artırımının riskleri dengelemek için gerekli olduğunu savunuyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), Başkan Donald Trump'ın karşı çıkmasına rağmen 2018 yılının son toplantısında faiz artırdı.

Fed, oybirliğiyle faiz oranını 25 baz puan arttırarak yüzde 2,25-2,50 bandına yükseltti. Böylece Fed, yılın başından bu yana dört kez faiz arıtrmış oldu.

Banka, 2019 büyüme tahminini yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e indirirken, 2019 yılı için faiz artırımı tahmini ise 3'ten 2'ye indi.

Trump Salı günü yaptığı açıklamada faiz artırımının "yeni bir hata" olacağını söylemiş, Fed'e "Piyasaları hissedin" önerisinde bulunmuştu.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin I hope the people over at the Fed will read today’s Wall Street Journal Editorial before they make yet another mistake. Also, don’t let the market become any more illiquid than it already is. Stop with the 50 B’s. Feel the market, don’t just go by meaningless numbers. Good luck! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Aralık 2018

Dolar/TL kuru yükseldi

Fed Başkanı Jerome Powell ise Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, kurumun bağımsızlığına dikkat çekerek "Siyasi değerlendirmeler politikalarımızda rol oynamaz" dedi.

Dolar/TL kuru, Powell'ın açıklamaları sonrası piyasaların kapanış saatlerinde 5,30'un üzerine çıktı.

Trump daha önce de piyasalardaki oynaklıklardan Fed'i sorumlu tutmuş, ABD'nin koyduğu ek gümrük vergilerine işaret eden analistleri de eleştirmişti.

Fed 2015'ten beri düzenli olarak gösterge faiz oranını yükseltiyor. Bu yılın dördüncü ve son faiz artırımı da beklentiler yönünde gerçekleşti.

Jeremy Powell, ABD ekonomisinde bu yıl yüzde 3'e ulaşması beklenen büyümenin, bazı "ters akıntılara" rağmen faiz artırımlarını meşrulaştırdığını söyledi.

Powell'ın geçen ay yaptığı para politikasını gevşetme yanlısı açıklamalar sonrası dolarda küresel değer kaybı yaşanmış, Dolar/TL kurunda da düşüş görülmüştü.