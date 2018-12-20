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İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılık tartışmaları sonrası ülkedeki turistlerin gelecek yaz dönemi için Türkiye, Küba ve ABD'yi tercih ettiğini yazdı.

Times, İngiltere'nin en büyük seyahat acentalarından Thomas Cook'a dayandırdığı haberde İspanya ve Kanarya Adaları gibi Avrupa'daki en gözde tatil noktalarına seyahat rezervasyonlarında düşüş gözlemlendiğini aktardı.

Habere göre, Türkiye ve Afrika'ya seyahat randevuları neredeyse iki kat arttı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avam Kamarası'nda yapılacak Brexit oylamasını ertelemesi ve Euro'nun ülkenin para birimi Sterlin karşısında güç kazanması buna gerekçe gösterildi.

Times'ın haberine göre Türkiye ve Afrika'nın yanında, ABD, Küba ve Meksika uçuşlarına talepte de artış görüldü.

İspanya gibi İngiltere'nin başlıca Avrupa turizm merkezlerine rezervasyonlarda azalma başladığı kaydedildi.

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May'in AB ile yaptığı Brexit anlaşması, 11 Aralık Salı günü Avam Kamarası'nda oylanacaktı ancak oylama Noel sonrasından 21 Ocak'a kadar belirsiz bir tarihe erteledi.

Gazete geçtiğimiz günlerde hükümetin İngiltere halkına "29 Mart'tan sonrasına tatil planı yapılmaması" uyarısında bulunacağını öne sürmüş ancak Başbakanlık ofisi haberdeki bu iddiayı daha sonra yalanlamıştı.

Öte yandan Avrupa Komisyonu Çarşamba günü yayımladığı bir belge ile İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması durumuna karşı aldığı önlemleri açıkladı.

Thomas Cook, Nisan ayında yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik paket tur rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 84 arttığını duyurmuştu.

Thomas Cook'un Tatil Raporu'na göre, İngiliz turistlerin Türkiye'ye yönelik tatil rezervasyonları o dönemde de İspanya ve Kanarya Adaları'nın üzerine çıkmıştı.