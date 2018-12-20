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İngiliz Guardian gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de IŞİD'i yendik. Benim dönemimde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni buydu" açıklamasıyla duyurduğu asker çekme kararının ardından ülkede IŞİD'in gerçekten yenilip yenilmediğini inceledi.

Gazetenin Orta Doğu muhabiri Martin Chulov, savaşın haritada iyi gözüktüğünü fakat sahada durumun o kadar da net olmadığını yazdı.

Suriye'nin Irak sınırında, Deyrizor'un doğusundaki kentlerde hâlâ 2 bin 500 IŞİD savaşçısının bulunduğunu, bu grubun üzerindeki baskının sonlandırılmasıyla daha büyük zararlar verebileceklerini belirten Chulov, "Savaşın yükünü ABD ordusu tarafından silahlandırılan ve desteklenen Kürtler omuzladı. Suriye'nin doğusunda radikal İslamcılara karşı savaşta dört yılda bin 500'den fazla adam kaybettiler" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere müdahale etmesine ABD'nin ses çıkarmaması sonucu Kürt liderlerin "gelinden çok metres olduklarını anladığını" söyleyen Chulov, ABD'nin bölgedeki askerlerini çekmesinin "bariz bir ihanet" olduğunu ve bir gün bölgeye dönmek isterse yeni partnerler bulmak zorunda kalacağını vurguladı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı BBC ekibi Suriye'de Kürt güçlerinin elinde olan IŞİD militanlarının eşleri ile konuştu.

'Böyle bir anda gitmek IŞİD'e büyük bir hediye'

Chulov'un haber-analizinde şu satırlar da yer aldı :

"ABD'nin bölgeden çekilmesi Türklerin bölgedeki düşmanları olan Kürt militanlara saldırmasının ve bölgede hakimiyet kurmasının önünde bir engel bırakmayacak.

"Irak'ın orta kısımlarında askerlere saldırılar son haftalarda arttı. Bunun muhtemel nedeni Suriye'deki çatışmalar. Rakka'da da bombalı saldırılar ve keskin nişancı saldırıları arttı. Bu saldırılardan biri Trump'ın 'görev tamamlandı' tweetinden yalnızca birkaç saat önce gerçekleşti.

"Böyle bir anda çekip gitmek IŞİD'e büyük bir hediye olur. Liderleri Amerikalıları ve müttefiklerini kovduklarını iddia edebilirler. Geri çekilme olmasa bile Suriye'nin doğusunda IŞİD'in örgütlü bir yapı olarak varlığını aylarca sürdürmesi ve elindekileri koruması bekleniyordu. En güçlü düşmanının savaşı bırakmasıyla birlikte IŞİD yeniden doğabilir."