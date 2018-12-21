ABD Savunma Bakanı James Mattis Şubat ayında görevini bırakıyor

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ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis'in Şubat ayının sonunda emekli olacağını açıkladı.

Donald Trump, Mattis'in yerine gelecek ismi açıklamadı ama görevlendirmenin yakında yapılacağını duyurdu.

Mattis'le ilgili gelişme, ABD'nin Suriye'den askerlerini geri çekeceğini açıklamasından bir gün sonra geldi.

Trump Twitter'dan paylaştığı mesajında Mattis'in "şeref derecesiyle" emekli olacağını kaydetti.

'Trump ile görüş ayrılıkları oldu'

ABD Başkanı, Mattis için "Müttefiklerimiz ve diğer ülkelerin askeri zorunluluklar konusunda kendi payına düşeni yapmasını sağlamada bana çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

Mattis'in istia mektubunda, görüşlerinin "ortak savunma için tüm Amerikan gücünün kullanılması" ve "tüm ortaklara saygı duyulması" üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

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Mektup şöyle devam etti:

"Görüşleri bu ve bazı diğer konularda sizin görüşlerinize daha yakın bir Savunma Bakanınız olmasına hakkınız var. Bu nedenle benim için doğru olanın geri çekilmek olduğunu düşünüyorum."

Reuters'a konuşan Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili ise, Trump ve Mattis'in Perşembe günü yaptıkları ikili gürüşmede bazı konularda görüş ayrılığına düştüğünü öne sürdü.

James (Jim) Mattis kimdir?

Trump'ın Pentagon için 2016'da seçtiği James Mattis, 1991 Körfez Savaşı sırasında bir taburun komutanıydı.

2001'de ise Afganistan'daki özel kuvvetlere komuta etmişti.

2003 Irak işgali sırasında da kilit rol üstlenen Mattis, Felluce çatışmalarında deniz piyadelerini komuta ediyordu.

Mattis, 2013 yılında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndaki (CENTCOM) görevini tamamladıktan sonra emekli olmuştu. CENTCOM, ABD ordusunun Orta Doğu operasyonlarından sorumlu kolu.

Mattis, o dönemlerde ABD Başkanı Barack Obama'nın Orta Doğu politikalarını kamuoyu önünde açık bir dille eleştiriyordu.

En ciddi eleştirileri ise İran konusunda yapıyor, İran'ı "Orta Doğu'da istikrarın önündeki en kalıcı tehdit" olarak tanımlıyordu.