Telif hakkı Getty Images Image caption Russia Today, devlet yayın organı RIA Novosti'nin yan kuruluşu

İngiltere'nin medya denetleme kuruluşu Ofcom'un Rus devletine ait Russia Today (RT) televizyon kanalının "tarafsızlık kurallarını ihlâl ettiğini" açıkladı. Bu gelişme sonrası Rusya'nın medya denetim kuruluşu Roscomnadzor da BBC Dünya Servisi'nin televizyon kanallarına ve internet sitelerine yönelik soruşturma başlattığını, yayınların inceleneceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Facebook'tan paylaştığı mesajında Rusya'nın BBC'ye yönelik soruşturması için "Geç bile kalınmıştı" yorumunu yaptı:

"İngiltere hükümetinin Rus medyasının çalışmalarına yönelik müdahalesi, RT'nin televizyon kanalına yönelik propaganda suçlaması ve çalışanlarının itibarını zedelemeye yönelik girişimleri, bize aynı şekilde karşılık vermekten başka bir şans bırakmadı."

Rusya'nın daha önce birkaç kez İngiltere'yi uyardığını belirten Zakharova, "Çoğu gerçek profesyonel olan ve işlerini özenle yapan BBC muhabirleri için samimi olarak üzüldüğünü" de paylaşımına ekledi.

BBC'den yapılan açıklamada ise "Dünyanın her yerinde olduğu gibi, BBC, Rusya'da da tarafsız haber ve bilgileri izleyicisine ulaştırmak amacıyla ülkenin kanun ve düzenlemeleriyle uyumlu şekilde çalışıyor" denildi.

Ofcom: Russia Today kural ihlâli yaptı

İngiltere medya denetleme kuruluşu Ofcom, İngilizce yayın yapan Rus televizyon kanalı RT'nin Salisbury'deki sinir gazı saldırısı sonrası yaptığı 7 programda televizyon tarafsızlığı kurallarını çiğnediğini duyurmuştu.

Ofcom'un, RT'ye bu sebeple para cezası kesmesi olası. Ancak Ofcom'un bir sonraki adımı öncesi RT'nin savunmasını yapması bekleniyor.

RT, "Ofcom'un vardığı sonuç bizi hayal kırıklığına uğrattı. Ofcom, yayınlara ve izleyici kitlelere haklarına yeterince saygı göstermiyor" açıklaması yapmıştı.

Mart ayında İngiltere'nin Salisbury kentinde, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlendiği ortaya çıkmıştı.

Ofcom'a göre RT, bu olayla ilgili 17 Mart ve 26 Nisan arasında yaptığı programlarda 7 kez tarafsızlık kuralını ihlâl etti.

Geniş çaplı siyasi bir tartışma yürürken birçok farklı ses çıktığını, ancak RT'nin bu seslere eşit ağırlık vermediğini belirten Ofcom kararında, RT'nin yayın politikası "kurallara uyma konusunda ciddi bir hata" olarak değerlendirdi.

100'den fazla ülkede yayın yapan RT, Rus Devleti'ne ait 3 yayın organından biri olan RIA Novosti'nin yan kuruluşu olarak 2005'te İngilizce, Arapça ve İspanyolca dillerinde uluslararası yayına başlamıştı.