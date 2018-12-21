Gatwick Havalimanı'nda Noel öncesi 120 bin kişiyi mahsur bırakan İHA bu mu?

İngiltere ve Londra'nın en büyük ikinci havaalanı Gatwick'te iki insansız hava aracı (İHA) yüzünden Çarşamba gecesinden bu yana koas yaşanıyor.

Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle yılın en yoğun döneminde duran uçuşlar 32 saat sonra yeniden başladı.

Krizden 765 uçuşun ve yaklaşık 120 bin yolcunun etkilendiği tahmin ediliyor.

Gatwick Havalimanı Müdürü Chris Woodroofe, polisin İHA operatörünü hâlâ bulamadığını ancak ordu ve hükümetin aldığı "yatıştırıcı önlemlerin" havalimanını yeniden açmak için güven verdiğini belirtti.

Ancak Woodroofe İHA'ların yeniden görülmesi halinde ne önlemler alacaklarına dair bilgi vermedi.

Sussex polisi havalimanı çevresinde İHA'ların en son Perşembe gecesi 22:00 sıralarında görüldüğünü açıkladı.