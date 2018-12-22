Malta ve İtalya, 300'den fazla göçmeni taşıyan yardım gemisine liman açmıyor

Telif hakkı Open Arms Image caption Gemide bulunan bir anne ve iki günlük bebeği Malta'nın gönderdiği helikopter ile karaya çıkarıldı

Akdeniz'de 300'ün üzerinde göçmeni kurtaran bir insani yardım gemisi, Malta ve İtalya'nın liman açmayı reddetmesi nedeniyle denizde bekletiliyor.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın gemisi, dün Libya açıklarında 3 ayrı göçmen teknesinden 307 kişiyi kurtardı.

Open Arms, gemiyi Malta'ya yanaştırarak göçmenleri karaya indirme talebinde bulunduklarını ancak bu ülkeden yanıt alamadıklarını açıkladı.

Geminin bunun üzerine İtalya'dan liman talebinde bulunduğu belirtilirken İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini "Benim cevabım net: İtalyan limanları kapalı" dedi.

Gemide, henüz birkaç gün önce dünyaya gelmiş bir bebekle annesi de bulunuyordu. Open Arms kurucusu Oscar Camps, bebeğin geçen Çarşamba günü Libya sahillerinde dünyaya geldiğini ve yaklaşık 24 saat boyunca denizde kaldıktan sonra kendileri tarafından kurtarıldığını söyledi. Camps, bebeğin karaya çıkarılarak tıbbi yardım almaması halinde hayatının riske girebileceğini belirtti.

Bu uyarının ardından yeni doğmuş bebek ile annesi Malta'ya ait bir helikopterle gemiden alınarak bu ülkeye götürüldü. Gemideki diğer 305 göçmenin Malta'ya girişine ise izin verilmedi.

@campsoscar tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Dio a luz hace dos días en una playa #Libia Han pasado casi 24h en el mar hasta que les hemos rescatado.Pero la odisea no termina aquí.Acabamos de solicitar a Malta la evacuación médica urgente del recién nacido. Su corta vida está en peligro.O salvas una vida o callas una muerte pic.twitter.com/S5S945U8YP — Oscar Camps (@campsoscar) 21 Aralık 2018

Open Arms'ın kurucusu Oscar Camps dün akşam saatlerinde bebek ve annesinin fotoğrafını Twitter'dan paylaştı: "İki gün önce Libya'da sahilde doğurdu. Biz kurtarana kadar denizde yaklaşık 24 saat geçirdiler. Malta'dan yeni doğmuş bebek için acil yardım istedik. Ya bir hayat kurtarırsınız ya da bir ölüm karşısında sessiz kalırsınız"

Salvini göreve gelir gelmez limanları yardım gemilerine kapattı

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini de, Open Arms gemisinin Malta'dan olumsuz yanıt alması üzerine İtalya'dan liman talebinde bulunduğunu belirtti ve "Benim cevabım net: İtalyan limanları KAPALI! İnsan kaçakçıları ve onlara yardım edenlerin sefa günleri bitti" dedi.

Aşırı sağcı, göç karşıtı Lig lideri ve koalisyon hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olan Salvini, göreve geldiği Haziran ayından bu yana Akdeniz'de göçmenleri kurtaran insani yardım kuruluşlarının gemilerine İtalyan limanlarının açılmasını önlüyor.

Malta ve İtalya, geçen Haziran'da yaklaşık 630 kişiyi taşıyan Aquarius gemisine günlerce liman açmayı reddetmiş, gemi sonunda bu iki ülkeye kıyasla çok daha uzağında olan İspanya'ya gitmek zorunda kalmıştı.

İddialara göre İtalya yönetiminin baskıları sonucu, Panama bandıralı Aquarius'un bu ülkedeki kaydı da iptal edilmiş, böylece denize çıkması engellenmişti.

Aquarius'u işleten Sınır Tanımayan Doktorlar ve SOS Mediterranee kuruluşları bu ay başında yaptıkları açıklamada, "İtalyan hükümetinin başını çektiği ve diğer Avrupa devletlerinin de arka çıktığı karalama ve engelleme kampanyası" nedeniyle geminin Akdeniz'deki göçmen arama-kurtarma faaliyetlerine son verildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, "Avrupa insanları boğulmaya mahkum ederken, Aquarius operasyonlarına son vermek zorunda kaldı" denilmişti.

Birleşmiş Milletler Uluslararsı Göç Örgütü (IOM) verilerine göre bu yıl içinde deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşan göçmen ve mülteci sayısı 113 bini geçti.

19 Aralık itibarıyla bu yolculukta ölen ya da kaybolan kişilerin sayısı ise 2242 olarak açıklandı.