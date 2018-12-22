Hollanda hükümeti Tanzanya'da 900 bin euro dolandırıldı

Telif hakkı Getty Images Image caption Hollandalı yetkililer, yaptıkları inceleme sonucu ortada hiçbir inşaat projesi bulamadıklarını açıkladı. (ARŞİV fotoğraf)

Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya'da bir altyapı projesine mali destek sağlayan Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın, yaklaşık 900 bin euro dolandırıldığı ortaya çıktı.

Hollanda Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag, yaptıkları inceleme sonucu ortada hiçbir inşaat projesi bulamadıklarını açıkladı.

Kaag'ın verdiği bilgiye göre, Hollanda tarafından ilk aşamada yaklaşık 900 bin euro maddi destek sağlanan proje ile ilgili olarak geçen Temmuz ayında bir sahtekarlık ihbarı geldi.

Bunun üzerine kapsamlı bir araştırma başlatan Hollanda hükümeti, verilen para karşılığında hiçbir şey yapılmadığı belirledi. Dolandırıcılığın belirlenmesi üzerine yardım programı durduruldu.

Hollandalı bakan, "Hem altyapı çalışmalarını koordine eden resmi kuruluşun, hem de sivil toplum örgütlerinin dolandırıcılığa karıştığını" söyledi.

Tam olarak ne tür bir proje olduğu belirtilmeyen Tanzanya'daki çalışmanın, 2019 yılı başlarında bitirilmesi planlanıyordu.

Hollanda'nın başvurusu üzerine Tanzanya adli makamları, olayla ilgili soruşturma başlattı. Müteahhitlerin, projeyi inşa etme ve parayı geri ödeme konusunda söz verdikleri belirtiliyor.

"Bakan Kaag, Hollanda hükümetinin son 5 yılda yaptığı kalkınma yardımlarının yüzde 0.15'inin kötüye kullanıldığını tespit ettiklerini belirtti.