Macron'dan Trump'ın çekilme kararına 'müttefik güvenilir olmalıdır' değerlendirmesi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı karşısında büyük bir üzüntü duyduğunu açıkladı.

Çad'da bulunan Fransız birliklerini ziyareti sırasında konuşan Macron, "Bir müttefik güvenilir olmalıdır" da dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD'in Suriye'de büyük ölçüde yenildiğini açıklayarak, "aralarında Türkiye'nin de olduğu bölge ülkelerin kalan unsurların icabına bakabileceğini" söylemişti.

Çekilme kararı sonrası ABD Savunma Bakanı James Mattis emeklilik, IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett H. McGurk ise istifa kararı aldı.

IŞİD'e karşı ABD önderliğinde kurulan askeri koalisyonda yer alan Fransa ise bölgede asker bulundurmaya devam edeceğini duyurdu.

Afrika ülkesindeki birlikleri ziyareti sırasında konuşan Emmanuel Macron, "Müttefik olmak omuz omuza savaşmak demektir. Bu bir devletin ve ordunun başı için en önemli şeydir" dedi.

Macron, emeklilik kararı alan Mattis için ise "güvenilir bir ortaktı" ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, omurgasını Suriye'deki Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri (YPG) oluşturduğu SDG için de "Herkese onlara neyi borçlu olduğumuzu unutmama çağrısı yapıyorum" dedi.

ABD'nin çekilmesi Fransa'nın Suriye topraklarında sınırlı sayıdaki özel güçlerini yalnız bırakacak.

Bu nedenle bir süredir Fransa öncülüğünde Avrupa ülkelerine, Suriye'de NATO'dan ayrı bir askeri güç kurulması çağrısı yapılıyordu.