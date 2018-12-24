Trump istifa eden Savunma Bakanı Mattis'in yerine Patrick Shanahan'ı atadı

Telif hakkı Getty Images Image caption Patrick Shanahan

ABD Başkanı Donald Trump, istifa eden Savunma Bakanı James Mattis yerine, bakan yardımcılığı yapan Partick Shanahan'ı vekâleten atadığını duyurdu.

Görev değişikliğini Twitter hesabından duyuran Trump, "Çok yetenekli Savunma Bakanı Yardımcısı Patrick Shanahan'ın duyurusunu yapmak memnuniyet duyuyorum. (Shanahan) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Savunma Bakan Vekilliği unvanını alacak. Savunma Bakanı Yardımcılığı ve Boeing'te (Amerikan havacılık ve uzak şirketi) görev yapan Patrick, uzun bir başarı listesine sahip. Harika olacak!" dedi.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Aralık 2018

68 yaşındaki Mattis, Trump'ın Suriye'den askerlerini geri çekme kararı sonrası Cuma günü yaptığı açıklamada emekliye ayrılacağını duyurmuştu.

Mattis, Şubat ayına kadar görevde kalabileceğini ifade etmişti ancak yeni atamayla 1 Ocak'tan sonra görevini devredecek.

Mattis, Trump'a yazdığı istifa mektubunda "Sizin görüşlerinize daha yakın bir savunma bakanıyla çalışmaya hakkınız var" dedi.

Mattis ile Trump arasında, İran ve Rusya ile ilişkiler dâhil bir dizi diplomatik konuda fikir ayrılıkları yaşanıyordu.

Telif hakkı Getty Images Image caption James Mattis istifa mektubunda Trump ile görüş ayrılıkları yaşadığını ifade etti.

Mattis'in yerine atanan 56 yaşındaki Patrick Shanahan, Boeing'in eski yöneticilerinden. Shanahan, Trump'ın atamasıyla Temmuz 2017'de ABD Savunma Bakanlığı'na dahil oldu.

Shanahan'ın, Trump'ın 'Uzak Gücü' olarak bilinen silahlı kuvvetlerin altıncı kolunun oluşturulması planına destek verdiği belirtiliyor.

Washingtonlu olan Shanahan, Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversitesinde makine mühendisliği ve işletme okudu, 1986'da Boeing'de mühendis olarak işe başladı.