Telif hakkı Getty Images

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, yolsuzluk suçundan yargılandığı davada 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şerif, beyan ettiği gelirin ötesinde yatırımlar yapmaktan suçlu bulundu.

Yerel basına göre kararın açıklanmasının ardından adliyede gözaltına alınan Navaz Şerif, cezaevine gönderilecek.

Şerif'in ülke dışında bulunan oğulları Hasan ve Hüseyin Şerif de mahkeme tarafından firari ilan edildi.

Yoğun önlemlerin alındığı adliye binasının etrafında toplanan göstericileri dağıtmak için polis göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

Telif hakkı AFP Image caption Adliye binasının etrafında yüzlerce güvenlik görevlisi vardı

Suçlamaları reddeden Şerif, Temmuz ayında başka bir yolsuzluk davasından cezaevine girmiş fakat Eylül ayında 10 yıllık cezasının İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından askıya alınması sonucu cezaevinden çıkmıştı.

Navaz Şerif, hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu ve bu karara da itiraz edeceğini söyledi.

Şerif cezaevindeyken partisi de Temmuz ayında yapılan genel seçimi kaybetmişti.

Pakistan Müslümanlar Birliği'ni ilk olarak 1990'da iktidara taşıyan Navaz Şerif 2013'te yapılan seçimini de kazanmıştı. Ancak Şerif'in partisinin oy oranı Temmuz 2018'de yüzde 32'den yüzde 24'e düşmüş ve parti muhalefete geçmişti.

Bugün açıklanan karar öncesi Pakistan Müslümanlar Birliği, liderlerinin tekrardan hapse gönderilmesi durumunda kitlesel eylemler başlatma ve parlamentoyu kilitleme tehdidinde bulunmuştu.